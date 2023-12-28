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Kartpostallık kış manzaraları

2023-12-28 10:22:47
Kartpostallık kış manzaraları

Erzincan’da geçtiğimiz hafta sonu yağan karla birlikte kartpostallık kış fotoğrafları objektiflere yansıdı.

#1
Foto - Kartpostallık kış manzaraları

Bu sene Türkiye’nin büyük bir bölümüne geç gelen karakış, kar yağışıyla birlikte beyaz güzellikleri sundu. Erzincan ve ilçelerinde çekilen kış temalı kartpostallık fotoğraflar objektiflere yansıdı.

#2
Foto - Kartpostallık kış manzaraları

Sosyal medyanın da hit olmasıyla birlikte Erzincan’ın doğal, tarihi ve kültürel mekânlarını fotoğraflayan fotoğraf tutkunları en güzel kareyi yakalayabilmek için kıyasıya çaba harcıyor.

#3
Foto - Kartpostallık kış manzaraları

Kar nedeniyle beyaza bürünen köylerde kışın zorluklarıyla güzelliklerinin bir arada yaşanması, besicilerin çetin kış şartlarının yaşandığı köylerde geçim kaynakları olan hayvanlarını kar örtüsü üzerinde beslemeleri, beyaz örtüyle kaplanan tarihi ve turistik mekânların havadan görselleri, Terzi Baba Türbesi, dondurucu soğukların etsiyle buz tutan ve her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Girlevik Şelalesi, Kemaliye ilçesinde bulunan tarihi ahşap evler, Doğu Ekspresi, kanyonlar, dağ keçileri fotoğraf tutkunlarına seyrinden güzel kareler sunuyor.

#4
Foto - Kartpostallık kış manzaraları

Fotoğraf ve drone ile çekim yapmak için Erzincan’a gelen İsmet Arçin, Nazım Özdemir ve Adem Albayrak isimli 3 arkadaş, “Buraya özellikle Doğu Ekspresini ve yaban hayatını çekmek için geldik. Muhteşem bir doğa. Erzincan’ın ilçeleri Kemaliye, İliç, Kemah, Tercan karla bir başka güzel. Bolca fotoğraf çektik” ifadelerine yer verdi.

#5
Foto - Kartpostallık kış manzaraları

Fotoğraf çekerken köy sakinleriyle de hoşça muhabbet etme imkânı bulduklarını kaydeden İsmet Arçin, yaban hayatına da dikkat çekti.

#6
Foto - Kartpostallık kış manzaraları

#7
Foto - Kartpostallık kış manzaraları

#8
Foto - Kartpostallık kış manzaraları

#9
Foto - Kartpostallık kış manzaraları

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