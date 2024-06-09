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Feci kazada 1’i kadın 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kadının durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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Olay yerine gelen trafik ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, sağlık ve itfaiye ekipleri yaralı sıkıştıkları yerden çıkarmak için seferber oldu.
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Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 1’inin durumun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
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