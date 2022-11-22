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Sağlık
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Karnından 35 kilo kitle çıktı!

2022-11-22 17:04:08
Karnından 35 kilo kitle çıktı!

Karnındaki ağrılar sebebiyle hastaneye başvuran ve gerekli tetkklerin ardından ameliyata alan hastanın karnından 35 kiloluk kitle çıkarıldı.

#1
Foto - Karnından 35 kilo kitle çıktı!

Tekirdağ’da ameliyat olan bir hastanın karnından 35 kilogramlık kitle çıktı. Ameliyat öncesi 110 kilogram olan hastanın, ameliyat sonrası kilosu 75’e düştü.

#2
Foto - Karnından 35 kilo kitle çıktı!

Karın şişliği şikayeti ile Tekirdağ Şehir Hastanesine başvuran hastanın, gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra karnında kitle olduğu tespit edilerek ameliyata alındı. Gastroenteroloji Uzmanı Op. Dr. İhsan Gündüz ve Cerrahi Onkolojik Uzmanı Op. Dr. Yüksel Beyaz'ın yaptığı ameliyat, yaklaşık 2 saat sürdü.

#3
Foto - Karnından 35 kilo kitle çıktı!

Ameliyatta, hastanın karnında oldukça büyük bir kitle olduğunu fark eden doktorlar da durum karşısında şaştı. 35 kilo ağırlığında olduğu değerlendirilen kitle, 2 saat süren operasyonla hastadan alınarak başarılı bir ameliyat gerçekleşmiş oldu.

#4
Foto - Karnından 35 kilo kitle çıktı!

Ameliyat öncesi 110 kilogram olan hastanın, ameliyat sonrası kilosu 75’e düştü.

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