Karlar eridi Mor Yayla, maviye büründü

Son yıllarda tanınınca vatandaşlar yaylamıza gelmeye başladı. Gezenler oluyor, piknik yapanlar oluyor. Havalar güzel olursa çiçekler biraz daha fazla kalabiliyor. Yağmur ve don olursa kayboluyorlar. Bu çiçeklerin bakıma ihtiyacı yok. Biz ot olsun diye çayır yapıyoruz onun için daha çok büyüyor. Kıraç yerlerde olmuyor. Bakımlı arazilerde oluyor” ifadelerini kullandı.