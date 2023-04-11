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Karlar eridi Mor Yayla, maviye büründü

2023-04-11 11:14:32
Karlar eridi Mor Yayla, maviye büründü

Kadıralak Yaylası karların erimeye başlaması ile birlikte mora bürünmeye başladı.

#1
Foto - Karlar eridi Mor Yayla, maviye büründü

Yörede “Mor Yayla” ismi ile de bilinen her yıl Nisan ayında açan mavi yıldız çiçekleri ile meşhur Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası karların erimeye başlaması ile birlikte mora bürünmeye başladı.

#2
Foto - Karlar eridi Mor Yayla, maviye büründü

‘Uluslararası Bern Sözleşmesi’ gereği korunan mavi yıldız çiçeği ile son yıllarda vatandaşların uğrak yerlerinden biri haline gelen Kadıralak Yaylası, bu yıl hem Ramazan ayı hem de havaların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle bugünlerde oldukça sakin.

#3
Foto - Karlar eridi Mor Yayla, maviye büründü

Yıldız çiçekleri ile meşhur Kadıralak Yaylası maviye boyanmaya başladı. Yaklaşık bin 300 metre yükseklikte, Tonya ilçe merkezine 9 km, Karadeniz Sahili’ne ise yaklaşık 29 km uzaklıktaki yaylada her yıl Nisan ayının ilk haftalarından itibaren kendini gösteren mavi yıldız çiçekleri karların erimesi ile gün yüzüne çıktı.

#4
Foto - Karlar eridi Mor Yayla, maviye büründü

Tüm yıl boyunca sadece 2 hafta süreyle kendini gösteren 'Mavi yıldız' çiçekleri yaylanın birçok noktasında açarak renk cümbüşü yaşattı.

#5
Foto - Karlar eridi Mor Yayla, maviye büründü

Yayla sakinlerinden Vehbi Aslan (58), karların erimesi ile çiçeklerin kendini gösterdiğini belirterek “Bir süre böyle devam ediyor ama don vurursa kayboluyorlar. Bir bakımı yok. Arazimizi gübrelediğimizde daha güzel açıyor. Biz mavi çiçek diyoruz ama başka bir ismi var mı bilmiyoruz.

#6
Foto - Karlar eridi Mor Yayla, maviye büründü

3-5 senedir bu çiçekleri görmek isteyenler yaylamıza gelmeye başladı. Yaylamızda şenlik yapılmıştı o zamandan sonra herkesin ilgisini çekmeye başladı. Ramazan ayı olmasa buralar dolmuştu” dedi.

#7
Foto - Karlar eridi Mor Yayla, maviye büründü

Yayla sakinlerinden Hayriye Aslan ise mavi yıldız çiçeklerinin tanınması ile son yıllarda vatandaşların yaylaya gelmeye başladığını dile getirerek, “Çocukluğumuzdan beri bu çiçekler oluyor. 20 gün durduktan sonra çiçeklere don vurursa solup giderler. Yaylamıza çok güzellik veriyorlar. Dışarıdan bu çiçekleri görmeye gelenler oluyor. Daha önceki yıllarda da bu çiçek buradaydı ama kimse bilmiyordu.

#8
Foto - Karlar eridi Mor Yayla, maviye büründü

Son yıllarda tanınınca vatandaşlar yaylamıza gelmeye başladı. Gezenler oluyor, piknik yapanlar oluyor. Havalar güzel olursa çiçekler biraz daha fazla kalabiliyor. Yağmur ve don olursa kayboluyorlar. Bu çiçeklerin bakıma ihtiyacı yok. Biz ot olsun diye çayır yapıyoruz onun için daha çok büyüyor. Kıraç yerlerde olmuyor. Bakımlı arazilerde oluyor” ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Karlar eridi Mor Yayla, maviye büründü

'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan ince uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği yayla geçtiğimiz yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tabiat Parkı ilan edilmişti. Tüm yıl boyunca sadece 2 hafta süreyle kendini gösteren 'Mavi yıldız' çiçekleri ile meşhur yaylanın, yapılacak yapay gölle Uzungöl gibi cazibe merkezi haline getirilmesi planlanıyor.

#10
Foto - Karlar eridi Mor Yayla, maviye büründü

Yayla estetik ve peyzaj değeri açısından önemli bir turizm merkezi olmaya aday olarak gösteriliyor. Karadeniz’in gözde yerleri arasındaki Kadıralak Yaylası’nın mavi yıldız çiçekleri, doğa fotoğrafçılarının da akınına uğruyor. İlkbaharın gelişini simgeleyen çiçeklerinde açmasıyla renk cümbüşünün yaşandığı Kadıralak Yaylası’nda 2 hafta süreyle görülebilecek mavi yıldız çiçekleri için vatandaşlar her yıl yaylaya akın ederek, manzaranın tadını doyasıya çıkarıyor.

#11
Foto - Karlar eridi Mor Yayla, maviye büründü

#12
Foto - Karlar eridi Mor Yayla, maviye büründü

#13
Foto - Karlar eridi Mor Yayla, maviye büründü

#14
Foto - Karlar eridi Mor Yayla, maviye büründü

#15
Foto - Karlar eridi Mor Yayla, maviye büründü

#16
Foto - Karlar eridi Mor Yayla, maviye büründü

#17
Foto - Karlar eridi Mor Yayla, maviye büründü

#18
Foto - Karlar eridi Mor Yayla, maviye büründü

#19
Foto - Karlar eridi Mor Yayla, maviye büründü

#20
Foto - Karlar eridi Mor Yayla, maviye büründü

#21
Foto - Karlar eridi Mor Yayla, maviye büründü

#22
Foto - Karlar eridi Mor Yayla, maviye büründü

#23
Foto - Karlar eridi Mor Yayla, maviye büründü

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