Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Karda mahsur kalanları JAK Timi kurtardı
IHA Giriş Tarihi:

Karda mahsur kalanları JAK Timi kurtardı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi karda mahsur kalanların yardımına koştu.

#1
Foto - Karda mahsur kalanları JAK Timi kurtardı

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi Uludağ Kayak Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlara yönelik kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

#2
Foto - Karda mahsur kalanları JAK Timi kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Uludağ Kayak Merkezi'nde yaşanan olayda mahsur kalan vatandaşlar için acil koduyla ihbar yapıldı.

#3
Foto - Karda mahsur kalanları JAK Timi kurtardı

İhbar üzerine harekete geçen JAK Timi, kısa sürede bölgeye ulaşarak, mahsur kalan vatandaşlara güvenli şekilde müdahale etti.

#4
Foto - Karda mahsur kalanları JAK Timi kurtardı

Olayda yaralanan vatandaşlara JAK Timi tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

#5
Foto - Karda mahsur kalanları JAK Timi kurtardı

Yaralılar, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavileri için hastaneye sevk edildi.

