Karda mahsur kalanları JAK Timi kurtardı
Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi karda mahsur kalanların yardımına koştu.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi Uludağ Kayak Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlara yönelik kurtarma çalışması gerçekleştirdi.
Edinilen bilgiye göre, Uludağ Kayak Merkezi'nde yaşanan olayda mahsur kalan vatandaşlar için acil koduyla ihbar yapıldı.
İhbar üzerine harekete geçen JAK Timi, kısa sürede bölgeye ulaşarak, mahsur kalan vatandaşlara güvenli şekilde müdahale etti.
Olayda yaralanan vatandaşlara JAK Timi tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Yaralılar, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavileri için hastaneye sevk edildi.
