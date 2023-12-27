Karagöl'de kar manzarası

Ziyaretçilerden Serkan Ünal, Çubuk’ta yaşadığını ve sürekli Karagöl’e geldiklerini belirterek, "Mangalımızı yakıyoruz, geziyoruz, çok güzel oluyor. Kar yağışı sonrası burayı görmek çok güzel duygu. Karagöl gibi bir yer görmedim, duymadım. Herkes burayı tercih ediyor. Vatandaşların gelmesini tavsiye ederim, her tarafta piknik yerleri var. Doğa, manzara, çok güzel bir yer" dedi.