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Yaşam
10
Karagöl'de kar manzarası

2023-12-27 17:53:02
Karagöl'de kar manzarası

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı yağan karla beyaza büründü.

#1
Foto - Karagöl'de kar manzarası

Ankara'nın Çubuk ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçeye 22 kilometre uzaklıkta bulunan Karagöl Tabiat Parkı da beyaz örtüyle kaplandı.

#2
Foto - Karagöl'de kar manzarası

Oluşan kartpostallık manzaranın tadını çıkarmak isteyen ziyaretçiler mangal yakıp piknik yaptı, yürüyüş yaparak şehrin stresinden uzaklaşmaya çalıştı. Kimi ziyaretçiler ise kartopu oynayarak vakit geçirdi.

#3
Foto - Karagöl'de kar manzarası

Ziyaretçilerden Serkan Ünal, Çubuk’ta yaşadığını ve sürekli Karagöl’e geldiklerini belirterek, "Mangalımızı yakıyoruz, geziyoruz, çok güzel oluyor. Kar yağışı sonrası burayı görmek çok güzel duygu. Karagöl gibi bir yer görmedim, duymadım. Herkes burayı tercih ediyor. Vatandaşların gelmesini tavsiye ederim, her tarafta piknik yerleri var. Doğa, manzara, çok güzel bir yer" dedi.

#4
Foto - Karagöl'de kar manzarası

Emrah Çetin yaz kış demeden sürekli Karagöl’e geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

#5
Foto - Karagöl'de kar manzarası

"Karagöl bayağı güzel bir yer. Yazın genellikle piknik amaçlı geliyoruz, kışın da kar yağdığında çocukları gezdirmeye geliyoruz. Benim bildiğim kadarıyla dibi olmayan bir göl. İçerisinde çok büyük balıkların olduğu söyleniyor. Ankara’dan buraya çok kişi ziyarete geliyorlar. Gelecek kişilere de tavsiye ederim. Kesinlikle gelip bu doğayı görmeleri lazım. Kızımla beraber kardan adam yaptık, kartopu savaşı yaptık. Fotoğraf çekindik."

#6
Foto - Karagöl'de kar manzarası

Babasıyla Karagöl’e gelen Zeynep Çetin ise, "Burada piknik yapmak çok güzel oluyor. Eğlenceli oluyor. Yaz ayında daha çok yapıyoruz. Kartopu oynadık, kardan adam yaptık, eğlendik” dedi.

#7
Foto - Karagöl'de kar manzarası

#8
Foto - Karagöl'de kar manzarası

#9
Foto - Karagöl'de kar manzarası

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