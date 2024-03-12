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Yaşam
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Karadeniz'de yeni tehlike

2024-03-12 19:21:42
Karadeniz'de yeni tehlike

Karadeniz'de ‘mavi yengeç’ popülasyonu her geçen gün artıyor.

#1
Foto - Karadeniz'de yeni tehlike

Ege ve Akdeniz’de sıkça görülen ve devasa boyutlara ulaşan mavi yengeçler, bir süredir Karadeniz’de görülmeye başladı.

#2
Foto - Karadeniz'de yeni tehlike

Büyük kıskaçları ile ağları delen ve yakalanan balıkların denize kaçmasına neden olan mavi yengeçler, balıkçıları ekonomik açıdan zarara uğratıyor. Son dönemde ağlarda sıkça mavi yengece rastladıklarını ifade eden Samsunlu balıkçılar, canlı olarak muhafaza ettikleri mavi yengeci de tezgahta sergiliyor.

#3
Foto - Karadeniz'de yeni tehlike

Mavi yengeçlerin balıkçıların ağlarına zarar verdiğini ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, “Bu canlı yengeç, 19 Mayıs açıklarında ufak kayıkçıların attığı ağdan çıktı.

#4
Foto - Karadeniz'de yeni tehlike

Normalde mavi yengeçler Karadeniz’de pek görünmezken. 1 yıldır ağlarda görülmeye başlandı.

#5
Foto - Karadeniz'de yeni tehlike

Görünüş itibariyle dikkat çeken yengeçler her ne kadar güzel olsa da ağlarımıza zarar verip, balıkçılarımızı zarara uğratıyor. Son dönemde Karadeniz’de neden bu kadar fazla olduklarını bilemiyorum” dedi.

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