Bu hiç hayra alamet değil! Şimdi de onlar Türkiye yerine Mısır'a fabrika kuruyor

Mısır’daki yatırım kararının arkasında son yıllarda hız kazanan sanayi ve altyapı hamlelerinin olduğunu ifade eden Tezkanoğlu, ülkenin son beş yılda ciddi bir dönüşüm yaşadığını belirterek bunu “Yeni Mısır” olarak tanımladı. Ulaşım altyapısı, yeni sanayi bölgeleri ve yatırımcı dostu düzenlemelerin Türkiye’den gelen sanayiciler için önemli bir avantaj sunduğunu söyledi.