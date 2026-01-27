  • İSTANBUL
Tekstilcilerin ardından bir sektörde daha Mısır'a yatırım furyası başladı. 3 milyon dolarlık yeni yatırım şirket yetkilileri tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

2
Bu hiç hayra alamet değil! Şimdi de onlar Türkiye yerine Mısır'a fabrika kuruyor

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Zonguldak merkezli kablo üreticilerinden ELCAB Kablo, Mısır’da 3 milyon dolarlık yeni bir fabrika yatırımı yapmaya hazırlanıyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı olan Necdet Tezkanoğlu, Mısır’ın önde gelen ekonomi gazetelerinden Amwal Al Ghad'e konuştu.

Amwal Al Ghad gazetesine özel açıklamalarda bulunan Tezkanoğlu, ELCAB’ın Mısır pazarına doğrudan yatırım kararı aldığını ve ülkede kablo ile beyaz eşya kablo grupları üretecek yeni bir fabrikanın kurulacağını söyledi. İlk etapta 3 milyon dolarlık yatırım öngörüldüğünü belirten Tezkanoğlu, tesisin kademeli üretim modeliyle tam kapasiteye ulaşacağını ifade etti.

Yeni fabrikanın ilk aşamada 200 ila 250 kişiye doğrudan istihdam sağlaması bekleniyor. Üretimin ağırlıklı olarak buzdolabı, çamaşır makinesi ve fırın gibi beyaz eşya ürünlerinde kullanılan kablolara odaklanacağını vurgulayan Tezkanoğlu, bu sayede Mısır’daki yerli tedarik zincirinin güçleneceğini ve ithalata bağımlılığın azalacağını dile getirdi.

ELCAB’ın Mısır’daki ana hedefinin, ülkede üretim yapan büyük markalara tedarik sağlamak olduğunu belirten Tezkanoğlu, Beko ve Bosch gibi küresel markaların yanı sıra Arçelik Grubu’na bağlı yerel üreticilerle de çalışmayı planladıklarını söyledi.

Mısır’daki yatırım kararının arkasında son yıllarda hız kazanan sanayi ve altyapı hamlelerinin olduğunu ifade eden Tezkanoğlu, ülkenin son beş yılda ciddi bir dönüşüm yaşadığını belirterek bunu “Yeni Mısır” olarak tanımladı. Ulaşım altyapısı, yeni sanayi bölgeleri ve yatırımcı dostu düzenlemelerin Türkiye’den gelen sanayiciler için önemli bir avantaj sunduğunu söyledi.

Tezkanoğlu ayrıca, Mısır’ın düşük üretim maliyetleri, Türkiye’ye olan coğrafi yakınlığı ve Orta Doğu ile Afrika pazarlarına erişim imkânının Türk yatırımcılar açısından cazibeyi artırdığını vurguladı.

Putsavar

Adaletin olmadığı yerde sermaye durmaz.

ali

Aksine hayırlı bir şey. başka ülke, çin vs oturacağına oraya TÜRKİYE MALLARI OTURSUN
