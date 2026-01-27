  • İSTANBUL
İtalyan efsanesi geri döndü: Tarihin en ikonik tasarımlarından!
Giriş Tarihi:

İtalyan efsanesi geri döndü: Tarihin en ikonik tasarımlarından!

İtalya'da Bertone imzalı, 1969 tarihli ikonik modelden ilham alınarak sınırlı sayıda üretilen 475 beygirlik yeni Runabout tanıtıldı.

#1
Kökleri 1912 yılına dayanan ve otomotiv tarihinin en ikonik tasarımlarına imza atan Bertone, geçmişine modern bir dokunuşla geri dönüyor. Marka, Marcello Gandini'nin 1969 yılında tasarladığı Autobianchi A112 Runabout modelinden ilham alan yeni aracını gün yüzüne çıkardı.

#2
İki farklı gövde tipiyle sunulan modelde, Lotus şasisi temel alınarak Bertone tarafından özelleştirilen alüminyum bir platform kullanılıyor. Karbon fiber parçaların yoğun kullanımı sayesinde araç, Mazda Miata ile yarışacak düzeyde kalarak sadece 1.057 kilogramlık bir ağırlığa ulaşıyor.

#3
GÜÇLÜ MOTOR VE PERFORMANS Aracın kalbinde Toyota üretimi 3.5 litrelik süperşarjlı V6 motor yer alıyor ve bu ünite 475 beygir güç ile 490 Nm tork üretiyor. Altı ileri manuel şanzımanla arka tekerlere güç aktaran model, 0'dan 100 km/s hıza sadece 4.1 saniyede ulaşıyor.

#4
Bu özel tasarım araçtan dünya genelinde sadece 25 adet üretileceği açıklandı.

#5
Koleksiyon değeri taşıyan modelin satış fiyatı ise 390 bin euro olarak belirlendi./ kaynak: ensonhaber

