  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İtalyan efsanesi geri döndü: Tarihin en ikonik tasarımlarından! Çam ormanlarını istila ettiler! Hem insanlara hem de ağaçlara zarar veriyorlar Koca çatı kağıt gibi savruldu: Fırtınada facianın eşiğinden dönüldü Bu hiç hayra alamet değil! Şimdi de onlar Türkiye yerine Mısır'a fabrika kuruyor İndirim kampanyası başladı: Ajet’ten sadece 9 dolar uçak bileti O ilimizde korkutan görüntü! Rengi kahverengiye döndü ABD'de ölümcül kış! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi Üniversiteyi karıştıran LGBT ve terör seviciler utansın: Bazı ODTÜ’lüler yaptı TSK aldı
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Çam ormanlarını istila ettiler! Hem insanlara hem de ağaçlara zarar veriyorlar
IHA Giriş Tarihi:

Çam ormanlarını istila ettiler! Hem insanlara hem de ağaçlara zarar veriyorlar

Samsun’da son dönemde çam ağaçlarında yoğun şekilde görülen çam kese tırtılı, hem orman ekosistemi hem de insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

#1
Foto - Çam ormanlarını istila ettiler! Hem insanlara hem de ağaçlara zarar veriyorlar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Akça, çam kese tırtılının çamgiller üzerinde oburca beslenerek ciddi zarar verdiğini belirterek, "Özellikle çamgiller dediğimiz ağaç türlerinde yaprakları oburca yerler. Kentsel alanlarda da zararları var. Parklarda ve insanların yaşam alanlarında temas halinde alerjik reaksiyonlara neden olabiliyorlar" dedi.

#2
Foto - Çam ormanlarını istila ettiler! Hem insanlara hem de ağaçlara zarar veriyorlar

"Bahçe veya piknik alanlarında insanlarla temas ettiğinde alerjiye yol açar" Önlem alınmadığı takdirde zararın artacağını vurgulayan Akça, "Haziran ve temmuz aylarında erginlerinden kelebekler çıkar, çiftleşirler ve yumurtalarını iğne yapraklar üzerine toplu halde bırakırlar. Ortalama 200 yumurta bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar ilk dönemde küçük yapraklarla beslenir, bu aşamada tüyleri olmadığı için alerjik etki görülmez.

#3
Foto - Çam ormanlarını istila ettiler! Hem insanlara hem de ağaçlara zarar veriyorlar

Daha sonra kese örerler ve kese içinde toplu halde yaşarlar. Şu anda bu toplu bulunma dönemindeyiz. Bahçe veya piknik alanlarında insanlarla temas ettiğinde alerjiye yol açar, bitkilerde ise yaprakları yiyerek zarar oluşturur. Mücadele entegre bir bakış açısıyla yapılmalı. Öncelikle keselerin kesilip toplanarak imha edilmesi gerekir. Kimyasal mücadele ilk etapta düşünülmemeli; gerekirse doğa dostu yöntemler tercih edilmelidir" diye konuştu.

#4
Foto - Çam ormanlarını istila ettiler! Hem insanlara hem de ağaçlara zarar veriyorlar

Küresel ısınmanın böcek popülasyonlarını artırdığına da dikkat çeken Akça, "İklim değişikliği birçok canlıyı etkiliyor, bu etki en çok böceklerde görülüyor. Son yıllarda çam kese tırtılının artmasında küresel ısınmanın payı büyük" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik
Gündem

İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik

İstanbul Emniyeti’nde çok sayıda “Ara Atama” yapıldı. Bazı ilçe ve şubelerin müdür ve müdür yardımcıları değişti.
Nevşin’in yandaşlık oyunu elinde patladı! Ekonomist Yeşilada öyle bir cevap verdi ki Mengü çağırdığına bin pişman oldu
Gündem

Nevşin’in yandaşlık oyunu elinde patladı! Ekonomist Yeşilada öyle bir cevap verdi ki Mengü çağırdığına bin pişman oldu

Hükümet karşıtı yayınlarıyla bilinen Nevşin Mengü, kurduğu ‘Venezuela’ kumpasında fena çakıldı. Konuk ettiği Ekonomist Atilla Yeşilada’dan b..
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı! Sedef Kabaş kimdir?
Gündem

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı! Sedef Kabaş kimdir?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, X isimli sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlar nedeniyle..
4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Gündem

4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu öncesi partiye yeni katılan belediye başkanlarına rozetleri takıldı. Buna göre, Konya Çumra Belediye..
Numan Kurtulmuş'tan çok önemli çağrı: Dünya gündemi Gazze'yi unutturmamalı
Gündem

Numan Kurtulmuş'tan çok önemli çağrı: Dünya gündemi Gazze'yi unutturmamalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Suriye..
Teröristbaşı Abdi’den ‘işgal’ itirafı! Savaşmak istemedik, ama...
Dünya

Teröristbaşı Abdi’den ‘işgal’ itirafı! Savaşmak istemedik, ama...

Terör örgütü YPG/SDG elebaşısı Ferhat Abdi Şahin, Rakka ve Deyrizor’dan arkalarına bakmadan kaçmalarını izah ederken, on yıldır işgal altınd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23