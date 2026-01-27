O ilimizde korkutan görüntü! Rengi kahverengiye döndü
Antalya'da etkisini gösteren şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle taşan derelerin getirdiği alüvyonlar Konyaaltı Sahili'nde denizin rengini kahverengiye çevirdi.
Turizm kenti Antalya için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ‘sarı kod'lu uyarı yapılmasının ardından, gece saatlerinde etkisini arttıran sağanak ve şiddetli fırtına, kent genelinde etkili oldu. Kuvvetli rüzgar ve dalgalar, sahil kesiminde zor anlar yaşattı.
SEL SULARI BOĞAÇAYI’NDAN DENİZE ULAŞTI Etkili yağışların ardından gelen sel suları Boğaçayı üzerinden Konyaaltı Sahili’ne döküldü.
Alüvyon yüklü su nedeniyle her dönem berrak görüntüsüyle dikkati çeken denizin rengi kahverengiye döndü.
Şiddetli fırtınayla birlikte yükselen dalgalar sahil bandında hasara yol açtı. Sahil boyunca taş, kum ve çeşitli atıklar sürüklendi.
Yağmura rağmen bazı vatandaşların sahilde koşu yaptığı ve dalgaları izlediği gözlendi. Değerli mücevher ve bozuk para arayanların adresi de sahil oldu.
