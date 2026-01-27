  • İSTANBUL
ABD'de ölümcül kış! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi
AA Giriş Tarihi:

ABD'de ölümcül kış! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri adeta ölümcül bir kış mevsimi geçiriyor. Ülkede kar fırtınası ve aşırı soğuklar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 30'a yükseldi.

#1
Foto - ABD'de ölümcül kış! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

ABD'nin Orta Batı, Güney ve Kuzeydoğu bölgelerinde şiddetli kar fırtınası ve dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

#2
Foto - ABD'de ölümcül kış! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, buzlanan yollarda meydana gelen zincirleme trafik kazaları ve donma vakaları nedeniyle ülke genelindeki can kaybı 30'a ulaştı.

#3
Foto - ABD'de ölümcül kış! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Birçok bölgede okulların tatil edildiği, iptal ve rötarlarla birlikte 12 binden fazla uçuşta aksama yaşandığı kaydedildi. Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunurken, soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirtti.

#4
Foto - ABD'de ölümcül kış! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Şiddetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen hasarlar sonucu, fırtınanın etkili olduğu eyaletlerde 500 binden fazla hane ve iş yerine de elektrik verilemediği aktarıldı.

