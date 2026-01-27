  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İtalyan efsanesi geri döndü: Tarihin en ikonik tasarımlarından! Çam ormanlarını istila ettiler! Hem insanlara hem de ağaçlara zarar veriyorlar Koca çatı kağıt gibi savruldu: Fırtınada facianın eşiğinden dönüldü Bu hiç hayra alamet değil! Şimdi de onlar Türkiye yerine Mısır'a fabrika kuruyor İndirim kampanyası başladı: Ajet’ten sadece 9 dolar uçak bileti O ilimizde korkutan görüntü! Rengi kahverengiye döndü ABD'de ölümcül kış! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi Üniversiteyi karıştıran LGBT ve terör seviciler utansın: Bazı ODTÜ’lüler yaptı TSK aldı
Gezi
5
Yeniakit Publisher
İndirim kampanyası başladı: Ajet’ten sadece 9 dolar uçak bileti
AA Giriş Tarihi:

İndirim kampanyası başladı: Ajet’ten sadece 9 dolar uçak bileti

AJet, yurt dışı uçuşlar için yeni bir indirimli kampanya başlattı; tüm dış hatlarda bilet fiyatları 9 dolar/eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

#1
Foto - İndirim kampanyası başladı: Ajet’ten sadece 9 dolar uçak bileti

AJet, yurt dışı hatlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya ile AJet’in tüm yurt dışı hatlarında biletler, 9 dolar/eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

#2
Foto - İndirim kampanyası başladı: Ajet’ten sadece 9 dolar uçak bileti

İNDİRİMLİ 72 BİN KOLTUK SATIŞTA: 34 ülkede 59 noktaya seferleri olan AJet, misafirlerine avantajlı fiyatlarla seyahat imkânı sunmak için yeni bir kampanya başlattı.

#3
Foto - İndirim kampanyası başladı: Ajet’ten sadece 9 dolar uçak bileti

AJet’in indirimli biletleri, 27 Ocak 2026 tarihinde saat 11:00’den 28 Ocak 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak. 9 dolar/eurodan başlayan indirimli biletler, 9 Şubat – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 72 bin koltuk satışa sunuldu.

#4
Foto - İndirim kampanyası başladı: Ajet’ten sadece 9 dolar uçak bileti

SEÇİLİ ROTALARDA 1 DOLARA BİLET FIRSATI: Kampanya kapsamında seçili rotalarda dönüş uçuşlarında 1 dolar/eurodan başlayan fiyatlarla koltuk satışı yapılacak. Ayrıca kampanya süresince geçerli tüm hatlarda bagajlar da indirimli olacak. Ek hizmet olarak; 12 euro olan kabin bagajı 5 euroya, yine 12 euro olarak sunulan ‘Basic’ bilete özel 10 kg uçak altı bagajı 5 euroya alınabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik
Gündem

İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik

İstanbul Emniyeti’nde çok sayıda “Ara Atama” yapıldı. Bazı ilçe ve şubelerin müdür ve müdür yardımcıları değişti.
Nevşin’in yandaşlık oyunu elinde patladı! Ekonomist Yeşilada öyle bir cevap verdi ki Mengü çağırdığına bin pişman oldu
Gündem

Nevşin’in yandaşlık oyunu elinde patladı! Ekonomist Yeşilada öyle bir cevap verdi ki Mengü çağırdığına bin pişman oldu

Hükümet karşıtı yayınlarıyla bilinen Nevşin Mengü, kurduğu ‘Venezuela’ kumpasında fena çakıldı. Konuk ettiği Ekonomist Atilla Yeşilada’dan b..
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı! Sedef Kabaş kimdir?
Gündem

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı! Sedef Kabaş kimdir?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, X isimli sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlar nedeniyle..
4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Gündem

4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu öncesi partiye yeni katılan belediye başkanlarına rozetleri takıldı. Buna göre, Konya Çumra Belediye..
Numan Kurtulmuş'tan çok önemli çağrı: Dünya gündemi Gazze'yi unutturmamalı
Gündem

Numan Kurtulmuş'tan çok önemli çağrı: Dünya gündemi Gazze'yi unutturmamalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Suriye..
Teröristbaşı Abdi’den ‘işgal’ itirafı! Savaşmak istemedik, ama...
Dünya

Teröristbaşı Abdi’den ‘işgal’ itirafı! Savaşmak istemedik, ama...

Terör örgütü YPG/SDG elebaşısı Ferhat Abdi Şahin, Rakka ve Deyrizor’dan arkalarına bakmadan kaçmalarını izah ederken, on yıldır işgal altınd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23