  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Husumetli sürücüler önce birbirlerine çarptı, ardından tekme tokat kavga etti

Henüz havalanmadı ama dünyayı ayağa kaldırdı! Avrupa ülkesi Hürjet'e talip oldu

Altın piyasası o veriyi gözlüyor! Haber almadan yatırım yapmayın

Aday Kemal Kılıçdaroğlu mu? Saadet Partisi'nden açıklama

Bir anda gökyüzünde belirdi! Pentagon acil olarak harekete geçti

Sivas'ta iki göl arasında hayrete düşüren olay! Bu cenabı Allah’ın bir lütfu

6'lı masanın adayı kim? CHP bombayı patlattı

Yargı, Üç Kız Kardeş ve Camdaki Kız'ı yayınlayan Kanal D'de o dizi için final kararı çıktı

Acun’un programı Survivor’da büyük saygısızlık! Engelli milli yarışmacıya ağza alınmayacak sözler

Kar yağışları başladı kazalar arttı! Aman dikkat düştüğünüzde sakın bu hatayı yapmayın
Sağlık
8
Kar yağışları başladı kazalar arttı! Aman dikkat düştüğünüzde sakın bu hatayı yapmayın

2023-02-03 12:36:58
Kar yağışları başladı kazalar arttı! Aman dikkat düştüğünüzde sakın bu hatayı yapmayın

Uzmanlar, karlı havalarda düşenlere uyarılarda bulundu. Yapılan bazı hataların ciddi sonuçlara yol açabileceği belirtildi. Peki, karda yürürken düşmemek için ne yapılır?

#1
Foto - Kar yağışları başladı kazalar arttı! Aman dikkat düştüğünüzde sakın bu hatayı yapmayın

Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bora Bostan, “Karlı ve buzlu yollarda yürüdükten sonra binaya girerken, ayaklarınızı iyi silin” dedi. Karın altında bulunan ve görünmeyen buz tabakalarının en önemli düşme nedeni olduğunu ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bora Bostan, “Karın altında özellikle görmediğimiz buz tabakalarının olması düşmelerin en temel sebeplerinden bir tanesidir. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Karda ve buzda yürürken aslında işin bazı kuralları var.

#2
Foto - Kar yağışları başladı kazalar arttı! Aman dikkat düştüğünüzde sakın bu hatayı yapmayın

Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu başarabilmemiz için bir takım şeyleri bilmemiz lazım. Özellikle karda yürürken dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi yavaş adımlar atmak. Buna penguen yürüyüşü de deniliyor. Bir kere yürürken ellerimizi cebimize sokmayacağız. Elimizde herhangi bir obje mümkünse taşımayacağız. Ellerimizi mümkün olduğunca açarak, küçük adımlarla, mümkün olduğunca bacak arası mesafeyi artırarak ve dizlerimizi hafif şekilde bükerek yürümek en önemli tekniktir. Bunlara dikkat etmek düşme ihtimalimizi oldukça azaltıyor.

#3
Foto - Kar yağışları başladı kazalar arttı! Aman dikkat düştüğünüzde sakın bu hatayı yapmayın

Arabadan inerken, elimizde herhangi bir obje taşımayacağız. Örneğin bir kahve ya da bir kutu, arabadan kutu ile inmeyeceğiz. Tam tersi elimiz boş olacak. Arabanın kapısını ya da direksiyonunu bir tutamak olarak kullanıp, 2 ayağımızı da dışarı alarak ineceğiz. Eğer alacağımız bir obje varsa bu şekilde indikten sonra alacağız. Çok buzlu ve aşırı kar olduğunu düşünüyorsanız, ayakkabıların altına takılabilen ve kaymayı engelleyen özel aparatlar var. Bunları da kullanabilirsiniz. Ayakkabı çok önemli, özellikle kauçuk ayak tabanı olan, mümkün olduğunca topuksuz giymemeye özen göstermeliyiz. Karlı ya da buzlu bir ortamda yürüdükten sonra binaya giriş yaparken, ayaklarımızı iyice paspasa silerek içeri girmeliyiz. Çünkü ayağımızın altında kalan kar ve buz parçaları içeri girdiğimiz zaman zemini ıslak hale getirerek, iç ortamda düşmemize neden olabilir. O yüzden bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

#4
Foto - Kar yağışları başladı kazalar arttı! Aman dikkat düştüğünüzde sakın bu hatayı yapmayın

Karlı ve buzlu yollardan yürürken önceliğin düşmemek olduğunu dile getiren Dr. Bora Bostan, düşme durumunda sakin kalınmasını gerektiğini belirterek, “Kontrollü düşüş çok önemlidir. Özellikle ellerimizin dışarıda olması kontrollü düşüş için çok önemlidir. Çünkü eliniz cebinizdeyken bu kontrollü düşüşü sağlayamazsınız. Mümkün olduğunca yan tarafa doğru ellerinizi uzatarak bir düşüş sağlayın.

#5
Foto - Kar yağışları başladı kazalar arttı! Aman dikkat düştüğünüzde sakın bu hatayı yapmayın

Ancak mümkün olduğunca düşmekten uzak kalmak lazım. Evet kontrollü düşmek yaşayacağınız travmayı daha hafif hale getirebilir ama sizi yaşayacağınız kırık, burkulma ve ezilme gibi olayları ortadan tamamen kaldırmaz. O yüzden evet kontrollü düşüş önemli ancak asıl amacımız düşmemek. Çünkü düştükten sonra ne olacağını bilemezsiniz. Özellikle kemik erimesi olan yaşlı hastalarımız çok basit düşmeler sonrası bile kırık yaşayabiliyorlar. Kalça kırığı da çok önemlidir. Çünkü yaşlı hastalarda bu kırığın nasıl bir seyir izleyeceğini bilmiyorsunuz.

#6
Foto - Kar yağışları başladı kazalar arttı! Aman dikkat düştüğünüzde sakın bu hatayı yapmayın

Kayarak düşen biri öncelikle sakin kalmalıdır. Bir anda hemen ayağa kalkmaya çalışmamalıdır. Öncelikle neresinde nasıl bir sorun olduğunu bir anlamalı ve mümkün olduğunca eğer etrafta tutabileceğin bir yer varsa mutlaka tutarak kalkmaya çalışmalıdır. Düştükten sonra çok ciddi bir ağrısı varsa ve oynatamıyorsa mutlaka bir yardım çağırılmalıdır. Kendisi kalkmaya çalışmamalıdır. Çünkü yarım dediğimiz kırık meydana gelmişse hastanın dengesiz bir hareketi tam kırığa dönüşebilir. Bu şekilde daha ciddi kırıkları ortaya çıkabilir.

#7
Foto - Kar yağışları başladı kazalar arttı! Aman dikkat düştüğünüzde sakın bu hatayı yapmayın

O yüzden hasta düştükten sonra öncelikle sakin olacak. Daha sonra ağrısının durumuna göre hareket etmesi oldukça önemlidir” şeklinde konuştu.

Ali Koç'un oğlu hastaneye kaldırıldı
Spor

Ali Koç'un oğlu hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç geçirdiği kayak kazası sonrası özel uçakla Türkiye'ye getirilip tedavi altına alın..
Kanada Parlamentosu'ndan Doğu Türkistan kararı! Helal olsun...
Dünya

Kanada Parlamentosu'ndan Doğu Türkistan kararı! Helal olsun...

Kanada Parlamentosu, Çin zulmüne yönelik ayakta alkışlanacak bir karara imza attı.
Türkiye ve Rusya rekor kırdı
Ekonomi

Türkiye ve Rusya rekor kırdı

Rusya 58,8 milyar dolarlık ithalatla Türkiye’nin en büyük tedarikçisi konumuna geldi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi rekor seviyeye ulaşt..
Düşen Yunan savaş uçağı pilotunun babasıyla yaptığı son görüşmede Erdoğan sözleri ortaya çıktı

Düşen Yunan savaş uçağı pilotunun babasıyla yaptığı son görüşmede Erdoğan sözleri ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik atama
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları ile birçok kuruma atama yapıldı. Öne çıkan atamalardan biri de Alevi-..
AK Parti'den flaş adım! Çok ama çok kritik hamle geliyor
Medya

AK Parti'den flaş adım! Çok ama çok kritik hamle geliyor

AK Parti yönetiminin, milletvekili listelerinde büyük değişiklikler yapmayı, toplumda karşılığı olan sürpriz isimlere yer vermeyi, farklı ke..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23