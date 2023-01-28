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Türkiye
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Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor

2023-01-28 07:08:33
Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

#1
Foto - Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor

Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, yılın ilk kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

#2
Foto - Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor

Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

#3
Foto - Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor

Bölgede kar kalınlığının 15 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

#4
Foto - Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor

Zor anlar böyle görüntüledi...

#5
Foto - Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor

Zor anlar böyle görüntüledi...

#6
Foto - Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor

Zor anlar böyle görüntüledi...

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