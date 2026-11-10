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Sarı maden yön arayışında! İşte gram altını 7 bin liraya çıkaracak o şart

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Sarı maden yön arayışında! İşte gram altını 7 bin liraya çıkaracak o şart

ABD seçimlerinin ardından toparlanan ancak keskin bir yükseliş trendine girmeyerek yön arayışına devam eden altın piyasalarını katıldığı canlı yayında değerlendiren ekonomist Zafer Ergezen, altındaki son yükseliş hareketlerini ve küresel denklemdeki kritik kırılma noktalarını değerlendirdi. Jeopolitik gerilimler, petrol fiyatları ve faiz korelasyonuna dikkat çeken Ergezen, altın yatırımcısının yakından takip etmesi gereken ons için 4.400 dolar, gram altın için ise 7.000 TL yıl sonu senaryolarını detaylandırdı. Ergezen'in öngörüleri şöyle:

#1
Foto - Sarı maden yön arayışında! İşte gram altını 7 bin liraya çıkaracak o şart

Altında son günlerde gözlenen toparlanmayı değerlendiren Ergezen, henüz kalıcı bir trend ilan etmek için erken olduğunu vurguladı: "Geçtiğimiz hafta ABD seçimleri sonrasında Trump yönetiminin alacağı kararlarda oldukça zorlanacağı beklentisi, belirsizlikler bu anlamda altının toparlanmasına yol açtı. Hemen kısaca hatırlayacak olursak aslında Trump yönetiminin hem tarifeler konusu hem ABD-İran savaşı hem Merkez Bankası'na yapmış olduğu baskılar FED tarafında, dolayısıyla altının değer kaybetmesine yol açmıştı. Tahvil faizleri çok fazla yükseldi. Dolar endeksinin çok yükseldiğini görmüş idik. İşte bütün bunlar bir miktar tersine dönüyor gibi gözükmekte."

#2
Foto - Sarı maden yön arayışında! İşte gram altını 7 bin liraya çıkaracak o şart

Ergezen, ons altının 3.900 - 4.000 dolar bandındaki önemli destek seviyesinden yeniden tutunduğunu belirterek piyasadaki güçlenme işaretlerine dikkat çekti. Altının artık faiz kararlarından ziyade petrol fiyatlarıyla ters orantılı bir seyir izlediğini belirten Zafer Ergezen, mekanizmayı şu sözlerle açıkladı: "Altının yükselişine devam edebilmesi için petrol fiyatlarında düşüşü görmemiz lazım... Artık faizlerle korelasyonu bir miktar azalmış durumda. Daha çok petrolle ters korelasyonu artmış durumda. Petrol düştüğü zaman enflasyonun azalacağı, bunun da faizleri aşağıya çekeceği beklentisi aslında hakim."

#3
Foto - Sarı maden yön arayışında! İşte gram altını 7 bin liraya çıkaracak o şart

“Petrol fiyatının yüksek kalması yüksek enflasyon ve yüksek faiz anlamına gelmekte ki tahvil faizleri örneğin Amerika'da son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Şimdi petrol fiyatları gerilemeye başlayınca burada hem tahvil faizlerinde hem de merkez bankaları tarafında yavaş yavaş aşağı yönlü faiz baskısını da görmeye başlayacağız. İşte tam da bu noktada altının güçlenmesi ve ters korelasyon oluşuyor."

#4
Foto - Sarı maden yön arayışında! İşte gram altını 7 bin liraya çıkaracak o şart

Küresel siyasetteki gelişmelerin piyasaya doğrudan etki edeceğini savunan Ergezen, yıl sonu ve devamı için masadaki ana senaryoyu aktardı: "Trump yönetiminin savaşı devam ettirebilme olasılığını oldukça azaltmış durumda. Bundan dolayı da aslında bir anlaşma olma ihtimali çok yüksek ihtimal diyebiliriz yıl sonuna kadar. Eğer bu gerçekleşirse hem petrol fiyatlarında düşüşü göreceğiz hem de altın fiyatlarında yeniden 4.400 doların üzerine çıktığını görebiliriz.”

#5
Foto - Sarı maden yön arayışında! İşte gram altını 7 bin liraya çıkaracak o şart

“Bu gram altın tarafında da 7.000'ler seviyesinin üzerine bizi tekrar taşıyacaktır diye düşünmekteyim. Ama bütün bunların üzerinde savaş biterse ve petrol fiyatları hızlı düşerse tabii ki özellikle gelişmekte olan ülkeler ve bunların içerisinde Türkiye'nin de çok fazla ön plana çıkacağını söyleyebilirim, yabancı yatırımcı ilgisi açısından."

#6
Foto - Sarı maden yön arayışında! İşte gram altını 7 bin liraya çıkaracak o şart

Gram altın yatırımcıları için kısa vadeli teknik seviyeleri de sıralayan Ergezen, alt sınırı ve yukarı yönlü potansiyeli belirledi: "Gram altında bu hafta için özellikle bakacağımız zaman 6.700 TL seviyesinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. 6.700 seviyesine doğru gitmek istemekte fakat bir miktar zorlanmakta. Geri çekilmelerde ise takip edeceğimiz nokta ağırlıklı olarak 6.500 TL seviyesi olacak. 6.500 TL'nin üzerinde kaldığı sürece ben çok fazla endişelenmem.”

#7
Foto - Sarı maden yön arayışında! İşte gram altını 7 bin liraya çıkaracak o şart

“Ki eğer bu hafta bir miktar daha Trump yönetiminden açıklamalar gelirse, özellikle savaşa yönelik olumlu açıklamalar gelirse bu hafta içinde 6.900 TL'leri görme ihtimalimizin de olduğunu söyleyebilirim. Aksi takdirde bir miktar daha yatay piyasa, yani kısaca 6.600 ile 6.700 arasında sıkışmış bir altın piyasası görebiliriz."

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