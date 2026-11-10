Sarı maden yön arayışında! İşte gram altını 7 bin liraya çıkaracak o şart
ABD seçimlerinin ardından toparlanan ancak keskin bir yükseliş trendine girmeyerek yön arayışına devam eden altın piyasalarını katıldığı canlı yayında değerlendiren ekonomist Zafer Ergezen, altındaki son yükseliş hareketlerini ve küresel denklemdeki kritik kırılma noktalarını değerlendirdi. Jeopolitik gerilimler, petrol fiyatları ve faiz korelasyonuna dikkat çeken Ergezen, altın yatırımcısının yakından takip etmesi gereken ons için 4.400 dolar, gram altın için ise 7.000 TL yıl sonu senaryolarını detaylandırdı. Ergezen'in öngörüleri şöyle: