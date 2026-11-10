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İran’a kafayı taktı! Katil Netanyahu, Trump'ı ‘her gün’ arıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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AA Giriş Tarihi:

İran’a kafayı taktı! Katil Netanyahu, Trump'ı ‘her gün’ arıyor

Terör devleti İsrail’in Başbakanı katil Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a yeni saldırılar başlatması yönünde ikna etmek için her gün aradığı bildirildi.

#1
Foto - İran’a kafayı taktı! Katil Netanyahu, Trump'ı ‘her gün’ arıyor

Financial Times (FT) gazetesinin Trump ile Netanyahu arasındaki telefon görüşmelerine ilişkin bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray içinde ve dışında İran’la savaşı istemeyen kesimlerin Netanyahu’nun söz konusu baskısını boşa çıkarmaya çalıştığı aktarıldı.

#2
Foto - İran’a kafayı taktı! Katil Netanyahu, Trump'ı ‘her gün’ arıyor

Netanyahu’nun Trump’ı her gün telefonla arayarak İran’a yeni saldırılar başlatması yönünde baskı yaptığını belirten kaynak, "Beyaz Saray içindeki ve dışındaki İran’la savaş istemeyen kesimler ise bu baskıyı boşa çıkarmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - İran’a kafayı taktı! Katil Netanyahu, Trump'ı ‘her gün’ arıyor

Gazeteye konuşan kaynak, bölgedeki ülkelerin liderlerinin de Trump'tan "gerilimi tırmandırmamasını ve diplomasiye öncelik vermesini" istediğini söyledi.

#4
Foto - İran’a kafayı taktı! Katil Netanyahu, Trump'ı ‘her gün’ arıyor

ABD Başkanı Donald Trump, şu anda İran'a yönelik yeni bir askeri harekata gerek olduğunu düşünmediğini duyurmuştu.

#5
Foto - İran’a kafayı taktı! Katil Netanyahu, Trump'ı ‘her gün’ arıyor

İran'la savaşın bitiş sürecinde olduğunu belirten Trump, "Bu çatışmanın sona ermesine doğru bir ivme görüyoruz. Bence oldukça yakında sona erecek." değerlendirmesini yapmıştı.

#6
Foto - İran’a kafayı taktı! Katil Netanyahu, Trump'ı ‘her gün’ arıyor

Trump'ın söz konusu açıklamaları Washington ile Tahran arasında arabuluculuk yürüten Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından geldi.

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