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Ekonomi
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Milyonlarca kişiye büyük müjde! 45 meslek grubuna 5 sene erken emeklilik

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Milyonlarca kişiye büyük müjde! 45 meslek grubuna 5 sene erken emeklilik

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), riskli ve yıpratıcı işlerde çalışan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yıpranma payı uygulamasıyla erken emekliliğin kapısını aralıyor. 45 meslek grubunu kapsadığı belirtilen düzenleme kapsamında çalışanlar, yılda 180 güne kadar ek prim kazanabiliyor. Belirli şartları karşılayanlar için 5 yıla kadar erken emeklilik imkanı da sağlıyor. Milyonlarca çalışanın emeklilik planlarını yakından ilgilendiren yıpranma payı uygulaması yeniden gündemde.

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Foto - Milyonlarca kişiye büyük müjde! 45 meslek grubuna 5 sene erken emeklilik

SGK'nın fiili hizmet süresi zammı olarak adlandırdığı sistem, ağır ve tehlikeli işlerde çalışan sigortalılara önemli avantajlar sağlıyor. Uygulama kapsamında belirli meslek gruplarında çalışanların prim günlerine ek süre tanınırken, gerekli şartların karşılanması halinde emeklilik yaşı da düşürülebiliyor. Böylece uzun yıllar riskli koşullarda görev yapan çalışanlar, diğer sigortalılara göre daha erken emekli olma imkanına sahip olabiliyor.

#2
Foto - Milyonlarca kişiye büyük müjde! 45 meslek grubuna 5 sene erken emeklilik

SGK'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yıpranma payı uygulamasında çalışanların meslekleri, yaptıkları işin tehlike derecesi ve çalışma koşulları dikkate alınıyor. 45 meslek grubunu kapsadığı belirtilen sistemde, bazı çalışanlar her 360 günlük hizmet karşılığında 180 güne kadar ilave hizmet süresi kazanabiliyor. Bu avantaj, prim gün sayısının daha hızlı tamamlanmasına katkı sağlarken belirli koşullarda emeklilik tarihinin de öne çekilmesine imkan tanıyor.

#3
Foto - Milyonlarca kişiye büyük müjde! 45 meslek grubuna 5 sene erken emeklilik

Yıpranma payı uygulamasından yararlanabilen meslekler arasında maden işçileri, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Emniyet Teşkilatı çalışanları, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları, Sahil Güvenlik personeli ve radyoaktif işlerde çalışanlar bulunuyor. Ancak bu meslek gruplarının tamamına aynı oranda ek süre verilmiyor. Örneğin yer altı maden işlerinde çalışanlar için yıllık 180 gün ilave hizmet süresi öngörülürken TSK ve emniyet personeli için genel uygulamada bu süre 90 gün olarak hesaplanıyor.

#4
Foto - Milyonlarca kişiye büyük müjde! 45 meslek grubuna 5 sene erken emeklilik

Yıpranma payı sayesinde çalışanların prim günlerine eklenen süre, emeklilik koşullarının daha erken tamamlanmasına yardımcı oluyor. Bununla birlikte kazanılan ilave prim günlerinin tamamı doğrudan emeklilik yaşından düşülmüyor. Yaş indirimi, mesleğe ve ilgili mevzuatta belirlenen sınırlara göre ayrıca hesaplanıyor. Uygulamanın kapsamı güvenlik ve madencilik sektörleriyle sınırlı kalmıyor.

#5
Foto - Milyonlarca kişiye büyük müjde! 45 meslek grubuna 5 sene erken emeklilik

Gazeteciler, TRT'de ilgili haber görevlerini yürüten personel, cam, çimento ve döküm sanayisinde belirli işlerde çalışanlar, itfaiyeciler ve sağlık çalışanları da yıpranma payından yararlanabilen gruplar arasında yer alıyor. Bu mesleklerde kazanılan ek hizmet süresi farklılık gösteriyor. Basın sektöründeki ilgili görevlerde ve bazı sanayi işlerinde yılda 90 gün ilave süre hesaplanabilirken, sağlık meslek mensuplarının insan sağlığına ilişkin belirli işlerinde yıllık 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanıyor.

#6
Foto - Milyonlarca kişiye büyük müjde! 45 meslek grubuna 5 sene erken emeklilik

Diş hekimleri, eczacılar ve hemşireler gibi sağlık çalışanlarının da bu haktan yararlanabilmesi için kanunda belirtilen görev ve çalışma şartlarını karşılaması gerekiyor. Yıpranma payı uygulamasında çalışanların yalnızca meslek grubuna dahil olması yeterli olmuyor. Emeklilik yaşından indirim yapılabilmesi için fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işlerde belirli bir süre çalışılması gerekiyor.

#7
Foto - Milyonlarca kişiye büyük müjde! 45 meslek grubuna 5 sene erken emeklilik

Genel uygulamada en az 3600 gün çalışma şartı aranırken, yer altı işlerinde çalışanlar için bu süre 1800 gün olarak uygulanıyor. Şartları karşılayan sigortalıların kazandığı ilave hizmet süresinin yarısı, genel olarak en fazla 3 yıl olmak üzere emeklilik yaşından indirilebiliyor. Yer altı işlerinde çalışanlar ve bazı özel statüler için farklı düzenlemeler bulunuyor. Bu nedenle yıpranma payıyla kazanılan ek prim süresi ile erken emeklilikte sağlanan yaş indiriminin birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.

#8
Foto - Milyonlarca kişiye büyük müjde! 45 meslek grubuna 5 sene erken emeklilik

Yıpranma payından yararlanacak çalışanların sigortalılık statüsü, işe giriş tarihi ve fiilen çalıştıkları süre de hesaplamalarda belirleyici oluyor. Kamu görevlileri ile özel sektör çalışanlarının tabi oldukları mevzuat ve geçiş hükümleri nedeniyle emeklilik koşulları farklılaşabiliyor. Özellikle 1999 öncesinde göreve başlayan kamu çalışanları ile 4A statüsündeki sigortalıların emeklilik hesaplarında farklı kurallar uygulanabiliyor.

#9
Foto - Milyonlarca kişiye büyük müjde! 45 meslek grubuna 5 sene erken emeklilik

Bu nedenle çalışanların ne kadar erken emekli olabileceklerini belirlemek için SGK hizmet kayıtlarının ve fiili hizmet süresi zammı bildirimlerinin incelenmesi gerekiyor. Yıpranma payı, ağır ve riskli işlerde uzun yıllar çalışanların emeklilik sürecinde önemli bir avantaj oluşturuyor. Ancak her meslek için aynı prim artışı veya yaş indirimi söz konusu değil. Çalışanlar, fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki görevlerini ve kazandıkları ek süreleri SGK üzerinden kontrol ederek emeklilik planlarını buna göre şekillendirebiliyor.

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Yorumlar

Cihan Başkaya

Erken emeklilik yanlıştır. Her ne şekilde olursa olsun. Devlete, bütçeye yük demektir.
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