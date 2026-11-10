Milyonlarca kişiye büyük müjde! 45 meslek grubuna 5 sene erken emeklilik
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), riskli ve yıpratıcı işlerde çalışan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yıpranma payı uygulamasıyla erken emekliliğin kapısını aralıyor. 45 meslek grubunu kapsadığı belirtilen düzenleme kapsamında çalışanlar, yılda 180 güne kadar ek prim kazanabiliyor. Belirli şartları karşılayanlar için 5 yıla kadar erken emeklilik imkanı da sağlıyor. Milyonlarca çalışanın emeklilik planlarını yakından ilgilendiren yıpranma payı uygulaması yeniden gündemde.