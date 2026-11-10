Milyonlarca kişiye büyük müjde! 45 meslek grubuna 5 sene erken emeklilik

Bu nedenle çalışanların ne kadar erken emekli olabileceklerini belirlemek için SGK hizmet kayıtlarının ve fiili hizmet süresi zammı bildirimlerinin incelenmesi gerekiyor. Yıpranma payı, ağır ve riskli işlerde uzun yıllar çalışanların emeklilik sürecinde önemli bir avantaj oluşturuyor. Ancak her meslek için aynı prim artışı veya yaş indirimi söz konusu değil. Çalışanlar, fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki görevlerini ve kazandıkları ek süreleri SGK üzerinden kontrol ederek emeklilik planlarını buna göre şekillendirebiliyor.