Rusya'ya karşı Türkiye'nin kapısını çaldılar: Ankara'dan İHA'ların katilini istiyorlar

İş birliğinin derinleştirilmesi olanakları, teknolojik çözümler ve savunma kabiliyetlerimizi güçlendirebilecek ortak projeler hakkında konuştuk. Ayrı olarak bir tatbikat sahasını ziyaret ettik; burada MKE şirketinin temsilcileri bize yakın menzilli TOLGA uçaksavar kompleksini tanıttı. Bu, insansız hava araçlarına karşı çok katmanlı bir karşı koyma sistemi. Bizim için özellikle, drone saldırılarına etkili bir şekilde karşı koyabilen çözümler büyük önem taşıyor. Ve düşman dronunun imhasının maliyeti ekonomik olarak makul olmalı. Türk ortaklarımıza açıklıkları, yapıcı diyalogları ve pratik iş birliğine olan hazır yaklaşımları için teşekkür ederim.”