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Rusya'ya karşı Türkiye'nin kapısını çaldılar: Ankara'dan İHA'ların katilini istiyorlar

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Rusya'ya karşı Türkiye'nin kapısını çaldılar: Ankara'dan İHA'ların katilini istiyorlar

MKE tarafından geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'ne talep artıyor. İnsansız hava araçlarının katili olarak gösterilen TOLGA için bir ülke daha kapımızı çaldı.

#1
Foto - Rusya'ya karşı Türkiye'nin kapısını çaldılar: Ankara'dan İHA'ların katilini istiyorlar

Defenceturk'te yer alan habere göre, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Pavlo Palisa başkanlığındaki bir heyet, Türkiye’yi ziyaret etti. Pavlo Palisa, ziyaret kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşme gerçekleştirdi.

#2
Foto - Rusya'ya karşı Türkiye'nin kapısını çaldılar: Ankara'dan İHA'ların katilini istiyorlar

Palisa ve heyetinin Savunma Sanayii Başkanlığı’nda da görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi. Konuyla ilgili resmi X hesabı üzerinden paylaşım yapan Palisa, şu ifadelere yer verdi:

#3
Foto - Rusya'ya karşı Türkiye'nin kapısını çaldılar: Ankara'dan İHA'ların katilini istiyorlar

“Hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi, başlıca önceliklerimizden biri olmaya devam ediyor. Yeni çözümler, yeni teknolojiler ve olanaklar arıyoruz ki bunlar Ukrayna gökyüzünü korumamıza yardımcı olsun. Son günlerde, Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla Türkiye’de çalışıyordum. Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile, Başkanlar Volodymyr Zelenskiy ve Recep Tayyip Erdoğan’ın son ziyareti sırasında ulaşılan anlaşmaların pratik uygulanmasını detaylı bir şekilde ele aldık.

#4
Foto - Rusya'ya karşı Türkiye'nin kapısını çaldılar: Ankara'dan İHA'ların katilini istiyorlar

Siyasi kararların en kısa sürede somut sonuçlara dönüşmesi önemli. Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve Türk savunma şirketlerinin temsilcileriyle yapılan görüşme son derece somut ve verimli geçti.

#5
Foto - Rusya'ya karşı Türkiye'nin kapısını çaldılar: Ankara'dan İHA'ların katilini istiyorlar

İş birliğinin derinleştirilmesi olanakları, teknolojik çözümler ve savunma kabiliyetlerimizi güçlendirebilecek ortak projeler hakkında konuştuk. Ayrı olarak bir tatbikat sahasını ziyaret ettik; burada MKE şirketinin temsilcileri bize yakın menzilli TOLGA uçaksavar kompleksini tanıttı. Bu, insansız hava araçlarına karşı çok katmanlı bir karşı koyma sistemi. Bizim için özellikle, drone saldırılarına etkili bir şekilde karşı koyabilen çözümler büyük önem taşıyor. Ve düşman dronunun imhasının maliyeti ekonomik olarak makul olmalı. Türk ortaklarımıza açıklıkları, yapıcı diyalogları ve pratik iş birliğine olan hazır yaklaşımları için teşekkür ederim.”

#6
Foto - Rusya'ya karşı Türkiye'nin kapısını çaldılar: Ankara'dan İHA'ların katilini istiyorlar

MKE TOLGA NEDİR? Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, radar, elektro-optik sensörler ve elektronik karıştırma teknolojilerini bir araya getirerek farklı türdeki dron tehditlerine karşı çok katmanlı koruma sağlıyor. Sistemin ilk savunma katmanında radar ve elektro-optik sensörler aracılığıyla hava tehditleri tespit ediliyor. Ardından elektronik harp kabiliyetleri devreye girerek 10 kilometreye kadar mesafede soft-kill (fiziksel imha olmaksızın etkisizleştirme) müdahalesi gerçekleştiriyor.

#7
Foto - Rusya'ya karşı Türkiye'nin kapısını çaldılar: Ankara'dan İHA'ların katilini istiyorlar

Elektronik karıştırmanın yeterli olmadığı durumlarda ise sistemin hard-kill olarak adlandırılan fiziksel imha katmanı kullanılıyor. MKE'nin geliştirdiği 12,7 mm, 20 mm ve 35 mm silah sistemleri, özel olarak tasarlanan parçacıklı anti-dron mühimmatlarıyla entegre çalışıyor. Bu mühimmatlar, hedefin yakınında metal parçacıklardan oluşan bir bulut meydana getirerek hava tehditlerine karşı fiziksel müdahale imkânı sunuyor. Mühimmatların infilak zamanı ve mesafesinin ayarlanabilmesi, hedef çevresinde etkili bir parçacık dağılımı oluşturulmasını sağlıyor. MKE tarafından açıklanan azami angajman mesafeleri şöyle: 35 mm mühimmat: 3.000 metreye kadar. 20 mm mühimmat: 1.000 metreye kadar. 12,7 mm mühimmat: 300 metreye kadar.

#8
Foto - Rusya'ya karşı Türkiye'nin kapısını çaldılar: Ankara'dan İHA'ların katilini istiyorlar

TOLGA'nın hava savunma kabiliyeti farklı silah platformlarıyla da destekleniyor. Mobil Araç Platformu (MAP DUAL) üzerine yerleştirilen iki adet PMT-76 Platform Makineli Tüfek, parçacıklı anti-dron mühimmatı kullanarak sistemin hareketli platformlardaki müdahale kapasitesini artırıyor. MKE'nin geliştirdiği 7,62 mm parçacıklı anti-dron mühimmatı ise piyade birliklerine yönelik bir çözüm olarak öne çıkıyor. Mevcut piyade tüfekleriyle kullanılabilen mühimmat, ek bir silah platformuna ihtiyaç duyulmadan yakın mesafedeki dron tehditlerine karşı müdahale imkânı sağlıyor.

#9
Foto - Rusya'ya karşı Türkiye'nin kapısını çaldılar: Ankara'dan İHA'ların katilini istiyorlar

MKE TOLGA'nın geliştirme sürecinde lazer silah sistemi ve ENFAL-17 füzesinin de sisteme entegre edilmesi planlanıyor. Bu entegrasyonların tamamlanmasıyla TOLGA'nın farklı angajman yöntemlerini bir araya getiren çok katmanlı savunma mimarisinin daha da genişletilmesi hedefleniyor.

#10
Foto - Rusya'ya karşı Türkiye'nin kapısını çaldılar: Ankara'dan İHA'ların katilini istiyorlar

TOLGA, mobil veya sabit olarak kullanılabilen Komuta Kontrol Ünitesi üzerinden yönetiliyor. Sisteme entegre radar, sensör ve silah unsurları tek merkezde birleştirilerek operatörlere bütünleşik kontrol imkânı sunuluyor. Uzaktan kontrol edilebilen sistem; manuel, yarı otonom ve tam otonom çalışma modlarını destekliyor. Böylece farklı operasyonel ihtiyaçlara göre yapılandırılabilen TOLGA, sabit tesislerin yanı sıra hareketli birliklerin korunmasına yönelik de kullanılabiliyor.

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