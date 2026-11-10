Rusya'ya karşı Türkiye'nin kapısını çaldılar: Ankara'dan İHA'ların katilini istiyorlar

Elektronik karıştırmanın yeterli olmadığı durumlarda ise sistemin hard-kill olarak adlandırılan fiziksel imha katmanı kullanılıyor. MKE'nin geliştirdiği 12,7 mm, 20 mm ve 35 mm silah sistemleri, özel olarak tasarlanan parçacıklı anti-dron mühimmatlarıyla entegre çalışıyor. Bu mühimmatlar, hedefin yakınında metal parçacıklardan oluşan bir bulut meydana getirerek hava tehditlerine karşı fiziksel müdahale imkânı sunuyor. Mühimmatların infilak zamanı ve mesafesinin ayarlanabilmesi, hedef çevresinde etkili bir parçacık dağılımı oluşturulmasını sağlıyor. MKE tarafından açıklanan azami angajman mesafeleri şöyle: 35 mm mühimmat: 3.000 metreye kadar. 20 mm mühimmat: 1.000 metreye kadar. 12,7 mm mühimmat: 300 metreye kadar.