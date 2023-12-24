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Kar yağdı, orman evleri dolup taştı

2023-12-24 14:08:41
Kar yağdı, orman evleri dolup taştı

Kış turizminin merkezlerinden Uludağ’da otellerde kalmak istemeyen vatandaşlar Orman Evleri’ni tercih ediyor. Otelde kişi başı fiyatına, 3 kişilik bungalov ev kiralanabiliyor.

#1
Foto - Kar yağdı, orman evleri dolup taştı

Uludağ’da yeni yıla alternatif bir şekilde girmek isteyen vatandaşlar Orman Evleri’ni tercih ediyor. Çobankaya mevkiinde 23 adet bungalov ev küçük, orta ve büyük boy olarak hizmet veriyor. Küçük evlerde 3, ortada 4, büyüklerde ise 6 kişi kalabiliyor.

#2
Foto - Kar yağdı, orman evleri dolup taştı

Otelde kişi başı fiyatına 3 kişilik bir ev, kahvaltı dahil kiralanabiliyor. Pandemi sürecinden sonra ilginin daha da artmasıyla birlikte, 2024 yılına girmek isteyenler şimdiden evlerin yüzde 80’ini doldurdu.

#3
Foto - Kar yağdı, orman evleri dolup taştı

Orman Evleri Yetkilisi Harbi Türk, “Uludağ’da gizli cennet diye tabir edilen bir yerdeyiz. Çobankaya mevkiinde bulunan 23 adet orman evlerindeyiz. Burası yılın 12 ayı hizmet veriyor. Sadece kış ayları değil, yaz aylarında da rağbet gören bölgedeyiz. Yılbaşına hazırlandık, rezervasyonlarımız tamamlanıyor. Yüzde 80-90 arası doluluk var. Oda kahvaltı çalışıyoruz. Daha çok buraya çocuklu aileler geliyor. Yaz ve kış farklı aktiviteler var. Misafirlerin konakladığı evler bireysel kullanılıyor. İnsanlar burada karla vakit geçiriyor. Zaten kayak merkezindeyiz. Kayağa gelen misafirler burada konaklıyor. Ormanda kuş sesleriyle tatil yaparak huzur bulmak büyük bir zevk” diye konuştu.

#4
Foto - Kar yağdı, orman evleri dolup taştı

“Burası otellere göre farklı bir tercih sebebi. Pandemi dönemi ve sonrası doğadaki kamp alanları, bungalov evler, ahşap yapılar popüler oldu. Doğaya ilgi her geçen gün de artıyor” diyen Harbi Türk, “Fiyatlarımız ev bazındadır. Otelde kişi başı fiyat geçerliyken, burada sadece ev parası ödeniyor. En küçük evde 3 kişi, orta dediğimiz evde 4, büyük evlerimizde de 6 kişi kalabiliyor. Konaklayan misafirlere oda kahvaltı satıyoruz. Ahşap bir restoranımız var. Orada serpme kahvaltı ile güne başlıyor. Yeni yıla burada girmek de ayrı bir heyecan. Uludağ’da 2024’e ‘Merhaba’ diyecek misafirler çok önceden rezervasyonlarını yaptırdılar. Burası artık çok tercih edilen ve takip edilen bir nokta haline geldi” dedi.

#5
Foto - Kar yağdı, orman evleri dolup taştı

Ayrıca Uludağ’da hava sıcaklığı eksi 3 ile eksi 8 arasında ölçülürken, kar kalınlığının ise an itibarıyla yaklaşık 30 santimetre olduğu tahmin ediliyor.

#6
Foto - Kar yağdı, orman evleri dolup taştı

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