Kar yağdı, orman evleri dolup taştı

“Burası otellere göre farklı bir tercih sebebi. Pandemi dönemi ve sonrası doğadaki kamp alanları, bungalov evler, ahşap yapılar popüler oldu. Doğaya ilgi her geçen gün de artıyor” diyen Harbi Türk, “Fiyatlarımız ev bazındadır. Otelde kişi başı fiyat geçerliyken, burada sadece ev parası ödeniyor. En küçük evde 3 kişi, orta dediğimiz evde 4, büyük evlerimizde de 6 kişi kalabiliyor. Konaklayan misafirlere oda kahvaltı satıyoruz. Ahşap bir restoranımız var. Orada serpme kahvaltı ile güne başlıyor. Yeni yıla burada girmek de ayrı bir heyecan. Uludağ’da 2024’e ‘Merhaba’ diyecek misafirler çok önceden rezervasyonlarını yaptırdılar. Burası artık çok tercih edilen ve takip edilen bir nokta haline geldi” dedi.