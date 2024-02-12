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Gıda
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Kanseri önlediği kanıtlandı! 2 ay boyunca tüketirseniz vücutta sağlıksız hücre bırakmıyor

2024-02-12 14:14:28
Kanseri önlediği kanıtlandı! 2 ay boyunca tüketirseniz vücutta sağlıksız hücre bırakmıyor

Çağın en korkulan hastalığı olan kanser, bazı besinler sayesinde önlenebiliyor. Uzmanlar, özellikle her derde deva denilen koyu yeşil yapraklı sebzelerin beslenme rutinine dahil edilmesiyle kanser dahil birçok hastalığın önlenebileceğini belirtiyor. Doğadaki en şifalı besinlerden biri olan tere, iki ay boyunca düzenli tüketildiğinde kansere meyilli olan hücreleri ortadan kaldırıyor. İşte kansere karşı kalkan olan mucizevi besinler...

#1
Foto - Kanseri önlediği kanıtlandı! 2 ay boyunca tüketirseniz vücutta sağlıksız hücre bırakmıyor

En sağlıklı besinlerden biri olan pazı, syringic asit ve kaempferol içeriyor. Bu sayede karbonhidratı basit şekere dönüştüren enzimi ortadan kaldırır. Vücuda giren ve ihmal edildiğinde kronik hastalıkları beraberinde getiren toksinlerin atılmasını sağlar.

#2
Foto - Kanseri önlediği kanıtlandı! 2 ay boyunca tüketirseniz vücutta sağlıksız hücre bırakmıyor

Gün içinde tüketilen pazı hem kalori aşımını engelliyor hem de gün içinde ihtiyaç duyulan vitamin ve mineral desteğini sağlıyor.

#3
Foto - Kanseri önlediği kanıtlandı! 2 ay boyunca tüketirseniz vücutta sağlıksız hücre bırakmıyor

Sarımsak 33 çeşit kükürt, 17 aminoasit, flavonidler, çinko, magnezyum, kalsiyum, A vitamini, B ve C vitamini içeriyor. Sarımsak içerdiği antioksidanlar sayesinde vücuda toksinlerin girişini engelliyor.

#4
Foto - Kanseri önlediği kanıtlandı! 2 ay boyunca tüketirseniz vücutta sağlıksız hücre bırakmıyor

Kanın pıhtılaşmasını önleyen sarımsak, tansiyonun düşmesini de sağlıyor. Sarımsak, genleri doğrudan etkiliyor. Epigenetik bir besin olan sarımsak DNA dizilimindeki hücre yıkımını önlüyor ve yaşlanmayı geciktiriyor. Sarımsak aynı zamanda kanserleşme eğilimindeki hücrelerin de vücuttan atılmasını sağlıyor.

#5
Foto - Kanseri önlediği kanıtlandı! 2 ay boyunca tüketirseniz vücutta sağlıksız hücre bırakmıyor

Bol miktarda A ve C vitamini içeren brokoli, aynı zamanda lif, potasyum ve kalsiyum içeriyor. Yapısındaki sülforafon ile yüksek kan şekerinin damarlara ve dokulara zarar vermesini engeller.

#6
Foto - Kanseri önlediği kanıtlandı! 2 ay boyunca tüketirseniz vücutta sağlıksız hücre bırakmıyor

Brokoli, diyabetin gözler üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırıyor. Göz sağlığı için olmazsa olmaz olan lutein ve zeaxantin içeriyor.

#7
Foto - Kanseri önlediği kanıtlandı! 2 ay boyunca tüketirseniz vücutta sağlıksız hücre bırakmıyor

Brokolinin en verimli hali buharda pişirilerek tüketildiğinde ortaya çıkıyor.

#8
Foto - Kanseri önlediği kanıtlandı! 2 ay boyunca tüketirseniz vücutta sağlıksız hücre bırakmıyor

Karalahana, kansere karşı koruyan en etkili besinlerden biridir.

#9
Foto - Kanseri önlediği kanıtlandı! 2 ay boyunca tüketirseniz vücutta sağlıksız hücre bırakmıyor

Karalahana aynı zamanda kolesterolün düşmesini sağlıyor. Vücudun toksinlerden arınmasını sağlayan fitokimyasallar içeren karalahana, sarımsak ve limonla birlikte tüketildiğinde üst düzeyde fayda sağlıyor.

#10
Foto - Kanseri önlediği kanıtlandı! 2 ay boyunca tüketirseniz vücutta sağlıksız hücre bırakmıyor

Çin lahanası, kas yapımını kolaylaştırdığı gibi aynı zamanda bol miktarda potasyum içeriyor.

#11
Foto - Kanseri önlediği kanıtlandı! 2 ay boyunca tüketirseniz vücutta sağlıksız hücre bırakmıyor

Bağışıklık sistemini güçlendiren çin lahanası, vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayan A vitamini açısından da oldukça zengindir.

#12
Foto - Kanseri önlediği kanıtlandı! 2 ay boyunca tüketirseniz vücutta sağlıksız hücre bırakmıyor

Kansere karşı savaş açan lahana, vücutta uyuyan kanserli hücrelerin uyanmasını engelliyor. Kalp hastalıklarına karşı koruyuculuk gösteren lahana, kan şekerini de düzenleyerek diyabetin önlenmesini sağlıyor.

#13
Foto - Kanseri önlediği kanıtlandı! 2 ay boyunca tüketirseniz vücutta sağlıksız hücre bırakmıyor

Göz hastalıklarına karşı koruyan lahana, doğranmış soğan ve zeytinyağında sotelenerek pişirilebilir.

#14
Foto - Kanseri önlediği kanıtlandı! 2 ay boyunca tüketirseniz vücutta sağlıksız hücre bırakmıyor

2 AY TÜKETİLDİĞİNDE HÜCRELERİ YENİLEYEN; TERE: Günlük K vitamini ihtiyacının büyük kısmını karşılayan tere, kronik hastalıklara karşı koruma sağlıyor.

#15
Foto - Kanseri önlediği kanıtlandı! 2 ay boyunca tüketirseniz vücutta sağlıksız hücre bırakmıyor

#16
Foto - Kanseri önlediği kanıtlandı! 2 ay boyunca tüketirseniz vücutta sağlıksız hücre bırakmıyor

Yeşil yapraklı sebzeler aynı zamanda bilişsel fonksiyonları geliştiriyor ve bu yönüyle alzheimer hastalığına karşı koruyor.

#17
Foto - Kanseri önlediği kanıtlandı! 2 ay boyunca tüketirseniz vücutta sağlıksız hücre bırakmıyor

#18
Foto - Kanseri önlediği kanıtlandı! 2 ay boyunca tüketirseniz vücutta sağlıksız hücre bırakmıyor

Beslenme rutinine yeşil yapraklı sebzeler dahil edildiğinde aynı zamanda sağlıklı beslenme düzeni başlayacağı için ideal kiloya ulaşmak kolaylaşıyor.

#19
Foto - Kanseri önlediği kanıtlandı! 2 ay boyunca tüketirseniz vücutta sağlıksız hücre bırakmıyor

Karalahana, pazı, brokoli gibi besinlerin faydalarından yararlanmak için haftada en az 2-3 kez tüketilmesi gerekiyor.

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