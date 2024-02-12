Kanseri önlediği kanıtlandı! 2 ay boyunca tüketirseniz vücutta sağlıksız hücre bırakmıyor

Çağın en korkulan hastalığı olan kanser, bazı besinler sayesinde önlenebiliyor. Uzmanlar, özellikle her derde deva denilen koyu yeşil yapraklı sebzelerin beslenme rutinine dahil edilmesiyle kanser dahil birçok hastalığın önlenebileceğini belirtiyor. Doğadaki en şifalı besinlerden biri olan tere, iki ay boyunca düzenli tüketildiğinde kansere meyilli olan hücreleri ortadan kaldırıyor. İşte kansere karşı kalkan olan mucizevi besinler...