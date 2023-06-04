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Sağlık
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Kan testiyle kanseri tespit ettiler

2023-06-04 19:45:14
Kan testiyle kanseri tespit ettiler

Oxford Üniversitesi tarafından 5 bin kişiyle yapılan testlerde, kandan kanser teşhisi mümkün oldu.

#1
Foto - Kan testiyle kanseri tespit ettiler

İngiltere'de kan testiyle kanser tespitine imza atıldı.

#2
Foto - Kan testiyle kanseri tespit ettiler

Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) gerçekleştirdiği kan testi sayesinde her üç kanserden ikisi saptandı.

#3
Foto - Kan testiyle kanseri tespit ettiler

BBC’nin haberine göre, kan testi İngiltere ve Galler’de aile hekimlerine şüpheli belirtilerle başvuran 5 bin kişiye yapıldı.

#4
Foto - Kan testiyle kanseri tespit ettiler

Her üç kanserden ikisinin tespit edildiği testin 50’den fazla kanser tipinin tespiti konusunda umut vadettiği belirtildi.

#5
Foto - Kan testiyle kanseri tespit ettiler

“Galleri” isimli testte pozitif vakaların yüzde 85’inde kanserin asıl noktası da saptandı.

#6
Foto - Kan testiyle kanseri tespit ettiler

Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar, testin “devam eden bir çalışma olduğunu” ancak erken teşhis sayısının artabileceğini bildirdi.

#7
Foto - Kan testiyle kanseri tespit ettiler

Araştırmaya katılanların 350’den fazlasına tarama ve biyopsiler gibi geleneksel yöntemler kullanılarak kanser teşhisi konuldu.

#8
Foto - Kan testiyle kanseri tespit ettiler

Endoskopi ve tarama arasında karar verilebilecek Kan testi pozitif çıkan hastaların yüzde 75’inin, negatif çıkanların ise yüzde 2,5’inin kanser olduğu tespit edildi.

#9
Foto - Kan testiyle kanseri tespit ettiler

Araştırmacılardan Prof. Mark Middleton, “Testten elde edilen tahmin ile hastalar için endoskopi mi yoksa tarama mı isteyeceğimize karar verebileceğiz.” açıklamasında bulundu.

#10
Foto - Kan testiyle kanseri tespit ettiler

Testin bulguları, Chicago’da düzenlenecek Amerikan Klinik Onkoloji Derneğinin konferansında sunulacak ve The Lancet Oncology dergisinde yayınlanacak. Kaynak: AA

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