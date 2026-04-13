Kaldı 5 hafta, heyecan tavan... Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Kaldı 5 hafta, heyecan tavan... Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Galatasaray'ın Kocaeli'ye puan kaptırmasıyla puan farkı 2'ye düştü ve Fenerbahçe için şampiyonluk şarkıları çalmaya başladı...

#1
Foto - Kaldı 5 hafta, heyecan tavan... Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fark 2 puana inerken şampiyonluk yarışı kızıştı; yapay zeka Galatasaray’ı yüzde 79.3 ile favori gösterirken, Fenerbahçe’nin ihtimali yüzde 19.6’ya yükseldi, Trabzonspor’un şansı ise yüzde 1.1’de kaldı.

#2
Foto - Kaldı 5 hafta, heyecan tavan... Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Süper Lig’de 29. hafta sonrası şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Fenerbahçe’nin galip geldiği haftada Galatasaray ve Trabzonspor’un puan kaybetmesi dengeleri değiştirdi.

#3
Foto - Kaldı 5 hafta, heyecan tavan... Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Haftanın ardından Galatasaray 68 puanla liderliğini sürdürse de, Fenerbahçe ile arasındaki fark 2 puana kadar geriledi. Trabzonspor ise 64 puanla takibini sürdürdü.

#4
Foto - Kaldı 5 hafta, heyecan tavan... Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Euro Club Index verilerine göre sezon sonu puan tahminleri ve şampiyonluk ihtimalleri yeniden hesaplandı. Yapay zekaya göre Galatasaray 80 puanla şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda bulunuyor.

#5
Foto - Kaldı 5 hafta, heyecan tavan... Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Fenerbahçe’nin sezonu 77 puanla tamamlaması beklenirken, şampiyonluk ihtimali yüzde 12.1’den 19.6’ya yükseldi. Sarı-lacivertliler, son haftalara girilirken yarışta iddiasını güçlendirdi.

#6
Foto - Kaldı 5 hafta, heyecan tavan... Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Galatasaray’ın şampiyonluk ihtimali ise yüzde 85.2’den 79.3’e geriledi. Liderliğini koruyan sarı-kırmızılı ekip, puan kaybının etkisini istatistiklere de yansıttı.

#7
Foto - Kaldı 5 hafta, heyecan tavan... Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Trabzonspor’un sezonu 73 puanla tamamlaması öngörülürken, şampiyonluk ihtimali yüzde 1.1 olarak hesaplandı. Bordo-mavililer matematiksel olarak yarışta kalsa da ihtimaller oldukça düşük.

