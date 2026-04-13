Kaldı 5 hafta, heyecan tavan... Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Galatasaray'ın Kocaeli'ye puan kaptırmasıyla puan farkı 2'ye düştü ve Fenerbahçe için şampiyonluk şarkıları çalmaya başladı...
Galatasaray'ın Kocaeli'ye puan kaptırmasıyla puan farkı 2'ye düştü ve Fenerbahçe için şampiyonluk şarkıları çalmaya başladı...
Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fark 2 puana inerken şampiyonluk yarışı kızıştı; yapay zeka Galatasaray’ı yüzde 79.3 ile favori gösterirken, Fenerbahçe’nin ihtimali yüzde 19.6’ya yükseldi, Trabzonspor’un şansı ise yüzde 1.1’de kaldı.
Süper Lig’de 29. hafta sonrası şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Fenerbahçe’nin galip geldiği haftada Galatasaray ve Trabzonspor’un puan kaybetmesi dengeleri değiştirdi.
Haftanın ardından Galatasaray 68 puanla liderliğini sürdürse de, Fenerbahçe ile arasındaki fark 2 puana kadar geriledi. Trabzonspor ise 64 puanla takibini sürdürdü.
Euro Club Index verilerine göre sezon sonu puan tahminleri ve şampiyonluk ihtimalleri yeniden hesaplandı. Yapay zekaya göre Galatasaray 80 puanla şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda bulunuyor.
Fenerbahçe’nin sezonu 77 puanla tamamlaması beklenirken, şampiyonluk ihtimali yüzde 12.1’den 19.6’ya yükseldi. Sarı-lacivertliler, son haftalara girilirken yarışta iddiasını güçlendirdi.
Galatasaray’ın şampiyonluk ihtimali ise yüzde 85.2’den 79.3’e geriledi. Liderliğini koruyan sarı-kırmızılı ekip, puan kaybının etkisini istatistiklere de yansıttı.
Trabzonspor’un sezonu 73 puanla tamamlaması öngörülürken, şampiyonluk ihtimali yüzde 1.1 olarak hesaplandı. Bordo-mavililer matematiksel olarak yarışta kalsa da ihtimaller oldukça düşük.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23