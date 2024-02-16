Kahvenin içine kaşık kaşık koyun! Tıkalı bağırsakları motor gibi çalıştırıyor, kabızlığı bitiriyor

Kahve kültürü, farklı ülkelerde ve bölgelerde değişik şekillerde yaşanır ve kahve, sosyal etkileşimler için popüler bir bahane olarak da kullanılır. Ayrıca, sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili olarak birçok araştırma yapılmıştır ve bazı çalışmalar kahvenin kalp hastalıkları, Tip 2 diyabet ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkileri olabileceğini göstermiştir. Ancak, aşırı tüketimi bazı sağlık sorunlarına yol açabilir.