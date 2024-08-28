Kağıt kadar ince katlanabilir telefon tanıtıldı

Android için yapılan arayüz optimizasyonları ise cihazın nasıl katlandığını algılıyor ve duvar kağıtlarını buna göre ayarlıyor. Çoklu görev de uygulamaların çeşitli panellere yayılmasını sağlıyor. Tabii Phantom Ultimate 2’nin henüz konsept çalışması olduğunu belirtmek gerekiyor.