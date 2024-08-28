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Teknoloji-Bilişim
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Kağıt kadar ince katlanabilir telefon tanıtıldı

2024-08-28 23:21:31
Kağıt kadar ince katlanabilir telefon tanıtıldı

Üç kez katlanabilir kağıt kadar ince akıllı telefon Tecno Phantom Ultimate 2 tanıtıldı.

#1
Foto - Kağıt kadar ince katlanabilir telefon tanıtıldı

Akıllı telefon pazarı son dönemde üç kez katlanabilir telefon konseptiyle çalkalanıyor. Huawei ve Xiaomi’nin ardından ilk büyük hamle Tecno’dan geldi. Tecno, Samsung Galaxy Z Fold 6’dan daha ince üç kez katlanabilir telefon konseptini tanıttı.

#2
Foto - Kağıt kadar ince katlanabilir telefon tanıtıldı

Tecno, Phantom Ultimate 2 adını verdiği yeni üç kez katlanabilir modeliyle sektördeki iddiasını genişletti. Çinli üretici, bu yılın başlarında yuvarlanabilir Phantom konseptiyle büyük ses getirmişti. Şimdi ise üç katlı tasarımla dikkat çekiyor.

#3
Foto - Kağıt kadar ince katlanabilir telefon tanıtıldı

Phantom Ultimate 2’nin en önemli özelliği, katlandığında sadece 11 mm’lik boyutunda olması. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy Z Fold 6 katlandığında 12,1 mm civarında bir kalınlığa sahip. Tecno, yeni bir menteşe mekanizması geliştirdiğini ve pilin sadece 0,25 mm kalınlığında olduğunu söyledi.

#4
Foto - Kağıt kadar ince katlanabilir telefon tanıtıldı

Üç katlı ekran konsepti, telefonun çeşitli şekillerde kullanılmasını sağlıyor.

#5
Foto - Kağıt kadar ince katlanabilir telefon tanıtıldı

Tamamen açıldığında tablet gibi görünüyor ve 4:3 en boy oranına sahip 10 inçlik 3K çözünürlüğünde ekran ortaya çıkıyor.

#6
Foto - Kağıt kadar ince katlanabilir telefon tanıtıldı

Dizüstü bilgisayar benzeri bir deneyim için bir kısmını katlayarak 6,48 inç ekrana geçiş yapılabiliyor.

#7
Foto - Kağıt kadar ince katlanabilir telefon tanıtıldı

Android için yapılan arayüz optimizasyonları ise cihazın nasıl katlandığını algılıyor ve duvar kağıtlarını buna göre ayarlıyor. Çoklu görev de uygulamaların çeşitli panellere yayılmasını sağlıyor. Tabii Phantom Ultimate 2’nin henüz konsept çalışması olduğunu belirtmek gerekiyor.

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