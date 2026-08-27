Narendra Modi'den Türkiye'nin imzaladığı anlaşmayla ilgili olay sözler: Ben bunu söylemiştim
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Mekke Paktı için Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Türkiye'nin de katılımcıları arasında bulunduğu pakt hakkında konuşan Modi, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ı aynı cümlede anarak üç ülkenin geldiği noktaya ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin açıklamasının merkezinde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan yer aldı.
Üç ülkenin yakınlaşmasını değerlendiren Modi, "Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan tek bir güç haline geldi" ifadelerini kullandı.
Narendra Modi, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşmanın kendisi açısından sürpriz olmadığını ifade eden bir değerlendirmede bulundu.
Hindistan Başbakanı, "Netanyahu ile bir araya geldiğimde bu üç ülkenin birleşeceğini söylemiştim" dedi.
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