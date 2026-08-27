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Rolex paylaşımı yapan AK Partili isim istifa etti: Davaya zarar verdim

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Rolex paylaşımı yapan AK Partili isim istifa etti: Davaya zarar verdim

Kendisine hediye edilen milyonluk Rolex saati sosyal medya hesabında paylaşmasıyla tepki çeken AK Parti Denizli Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Mert Çelik, kamuoyundan gelen yoğun eleştirilerin ardından görevinden ayrılma kararı aldı.

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Foto - Rolex paylaşımı yapan AK Partili isim istifa etti: Davaya zarar verdim

AK Parti Denizli Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Mert Çelik, kendisine hediye edilen Rolex marka saati sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından başlayan tartışmaların ardından görevinden istifa etti.

#2
Foto - Rolex paylaşımı yapan AK Partili isim istifa etti: Davaya zarar verdim

Çelik, daha önce Rolex marka saatin fotoğrafını “Kıymetli Ağabeyim Mehmet Kalyoncu’ya teşekkür ederim” ifadeleriyle paylaşmıştı. Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kamuoyunda çeşitli eleştirilere neden oldu.

#3
Foto - Rolex paylaşımı yapan AK Partili isim istifa etti: Davaya zarar verdim

Paylaşımda adı geçen Mehmet Kalyoncu’nun, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu olduğu yönündeki değerlendirmeler tartışmaları daha da büyüttü. Çelik ise istifa açıklamasında, isim benzerliği nedeniyle bir yanlış anlaşılma yaşandığını belirterek iddialara açıklık getirdi.

#4
Foto - Rolex paylaşımı yapan AK Partili isim istifa etti: Davaya zarar verdim

Çelik, kamuoyuna yaptığı açıklamada, saati hediye eden kişinin İzmir’de iç mimar olarak projelerini yürüttüğü müteahhit Mehmet Kalyoncu olduğunu söyledi. Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "KAMUOYUNA Bugün sosyal medyada gündem olan paylaşımım ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. İsim benzerliği nedeniyle yanlış anlaşılmaya sebep olan kişi, İzmir'de iç mimar olarak projelerini yürüttüğüm müteahhit Mehmet Kalyoncu'dur. Tüm bu gerçeklere rağmen, eksik ifademden kaynaklanan bu durumun partime ve inandığım davaya zarar verdiğini üzülerek görüyorum. Bu sebeple, yürütmekte olduğum görevimden affımı talep ediyorum.

#5
Foto - Rolex paylaşımı yapan AK Partili isim istifa etti: Davaya zarar verdim

İstemeden de olsa böyle bir yanlış anlaşılmaya mahal verdiğim ve kamuoyunu meşgul ettiğim için herkesten özür ve helallik dilerim. AK Parti aileme canla başla hizmet etmeye devam edeceğim.

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Foto - Rolex paylaşımı yapan AK Partili isim istifa etti: Davaya zarar verdim

Sosyal medyadan açıklama yayımlayan Mehmet Kalyoncu ise olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını şu sözlerle duyurdu: " Bugün bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, tarafımdan marka bir saat hediye edildiği yönünde haber ve paylaşımlar yer aldığını gördüm. Paylaşımı yapan kişi, paylaşılan saat ve dolaşımdaki içerikle hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Bahsedilen kişinin benimle aynı isim ve soyismi taşıyan İzmirli bir iş insanı olduğunu öğrendim. Denizli ile tek ilişkim İTÜ Mimarlık’tan arkadaşım İsmail, kendisi Denizlili. Ayrıca 2024 Ağustos ayından itibaren Kalyon Holding’de İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Üyeliği dışında herhangi bir sorumluluğum bulunmamaktadır. Kendi işlerime ve projelerime odaklanıyorum.

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