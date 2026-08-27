Rolex paylaşımı yapan AK Partili isim istifa etti: Davaya zarar verdim

Çelik, kamuoyuna yaptığı açıklamada, saati hediye eden kişinin İzmir’de iç mimar olarak projelerini yürüttüğü müteahhit Mehmet Kalyoncu olduğunu söyledi. Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "KAMUOYUNA Bugün sosyal medyada gündem olan paylaşımım ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. İsim benzerliği nedeniyle yanlış anlaşılmaya sebep olan kişi, İzmir'de iç mimar olarak projelerini yürüttüğüm müteahhit Mehmet Kalyoncu'dur. Tüm bu gerçeklere rağmen, eksik ifademden kaynaklanan bu durumun partime ve inandığım davaya zarar verdiğini üzülerek görüyorum. Bu sebeple, yürütmekte olduğum görevimden affımı talep ediyorum.