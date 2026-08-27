Rolex paylaşımı yapan AK Partili isim istifa etti: Davaya zarar verdim

Sosyal medyadan açıklama yayımlayan Mehmet Kalyoncu ise olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını şu sözlerle duyurdu: " Bugün bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, tarafımdan marka bir saat hediye edildiği yönünde haber ve paylaşımlar yer aldığını gördüm. Paylaşımı yapan kişi, paylaşılan saat ve dolaşımdaki içerikle hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Bahsedilen kişinin benimle aynı isim ve soyismi taşıyan İzmirli bir iş insanı olduğunu öğrendim. Denizli ile tek ilişkim İTÜ Mimarlık’tan arkadaşım İsmail, kendisi Denizlili. Ayrıca 2024 Ağustos ayından itibaren Kalyon Holding’de İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Üyeliği dışında herhangi bir sorumluluğum bulunmamaktadır. Kendi işlerime ve projelerime odaklanıyorum.