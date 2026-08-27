O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu RİZE °C, °C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı