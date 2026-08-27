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Türkiye
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O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

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O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ağustos Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.

#1
Foto - O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Rapora göre; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

#2
Foto - O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

#3
Foto - O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

#4
Foto - O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

BÖLGELERDE HAVA DURUMU MARMARA Parçalı ve az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu ÇANAKKALE °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

#5
Foto - O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

EGE Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DENİZLİ °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 39°C Az bulutlu ve açık UŞAK °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

#6
Foto - O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 38°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 38°C Az bulutlu ve açık MARDİN °C, 35°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

#7
Foto - O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

#8
Foto - O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu RİZE °C, °C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

#9
Foto - O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

#10
Foto - O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu NEVŞEHİR °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu,

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