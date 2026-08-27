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Hürmüz Boğazı'nda bir tanker vuruldu Tansiyon yükseldi kim vurduya gitti

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Hürmüz Boğazı'nda bir tanker vuruldu Tansiyon yükseldi kim vurduya gitti

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin kaynağı belirsiz bir mühimmatla hedef alındığını ve çıkan yangının söndürüldüğünü duyurdu.

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Foto - Hürmüz Boğazı'nda bir tanker vuruldu Tansiyon yükseldi kim vurduya gitti

UKMTO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir denizcilik olayına ilişkin ihbar alındığı bildirildi.

#2
Foto - Hürmüz Boğazı'nda bir tanker vuruldu Tansiyon yükseldi kim vurduya gitti

Açıklamada, yerel makamların aktardığı bilgilere göre bir tankere kaynağı bilinmeyen bir mühimmatın isabet ettiği, gemide çıkan yangının söndürüldüğü kaydedildi.

#3
Foto - Hürmüz Boğazı'nda bir tanker vuruldu Tansiyon yükseldi kim vurduya gitti

Tüm mürettebatın güvende olduğu ve ulaşılamayan kimse bulunmadığı aktarılırken, olayın herhangi bir çevresel etkiye yol açmadığı ifade edildi.

#4
Foto - Hürmüz Boğazı'nda bir tanker vuruldu Tansiyon yükseldi kim vurduya gitti

Yetkililerin olaya ilişkin inceleme başlattığı belirtilen açıklamada, bölgedeki gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli durumları UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

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