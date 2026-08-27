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Geçen ay 6 kişi hayatını kaybetmişti Orman yangınında 12 kişi daha can verdi

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AA Giriş Tarihi:

Geçen ay 6 kişi hayatını kaybetmişti Orman yangınında 12 kişi daha can verdi

Cezayir'in doğusundaki vilayetlerde çıkan orman yangınlarında ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

#1
Foto - Geçen ay 6 kişi hayatını kaybetmişti Orman yangınında 12 kişi daha can verdi

Cezayir basınına göre, Cezayir İçişleri Bakanı Said Sayut ülkenin doğu kesiminde etkili olan yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Sayut, geçici bilançoya göre yangınlar nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

#2
Foto - Geçen ay 6 kişi hayatını kaybetmişti Orman yangınında 12 kişi daha can verdi

Can kayıplarının vilayetlere göre dağılımına ilişkin bilgi veren Sayut, Bicaye'de 4, Cicel'de 5 ve Tizi Vuzu vilayetinde ise 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

#3
Foto - Geçen ay 6 kişi hayatını kaybetmişti Orman yangınında 12 kişi daha can verdi

Bölgede yangınları söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

#4
Foto - Geçen ay 6 kişi hayatını kaybetmişti Orman yangınında 12 kişi daha can verdi

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, bölgeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası 58 orman yangını çıktı.

#5
Foto - Geçen ay 6 kişi hayatını kaybetmişti Orman yangınında 12 kişi daha can verdi

Yangınların 21'inin kontrol altına alındığı ve 37 yangına müdahalenin sürdüğü bildirilmişti. Cezayir'de geçen ay meydana gelen büyük orman yangınlarında 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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