  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
En çok bor madeni olan ülkeler belli oldu! Türkiye'de ne kadar var? Malatya kayısısından iki ayda dev ihracat Aylar sonra yaptığı paylaşımla dikkat çekti! Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Fahrettin Koca’dan olay yorum Milyonlarca vatandaşa ‘SMS’ oyunu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı Türk gemilerini gözlerini kırpmadan vuruyorlardı: Köşeye sıkışınca Türkiye'den acil yardım istediler Sonbahar kış moda trendleri! Düz şal yerine desenli şal deneyin: Kadınlar için 2026-2027 stil ne olmalı? Bütün dengeler değişti! ‘İkinci el’ Otomobilde rekor! O sorun tarihe karışacak: Saat sisteminde devrim gibi değişiklik
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Kabus bitmiyor! Selin çok fena vurduğu İstanbul’a bir korkutan haber daha

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kabus bitmiyor! Selin çok fena vurduğu İstanbul’a bir korkutan haber daha

Sel ve heyelanların vurduğu İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ne yeni bir kuvvetli yağış dalgası geliyor. Son 84 yılın yağış rekorunun kırıldığı felaketin ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan, özellikle cumartesi gününe dikkat çekerek İstanbul'un Arnavutköy ve Beykoz gibi kuzey ilçelerinde yağışların kuvvetleneceğini açıkladı. Toprağın suya doyduğu bölgede yeni sel riskine karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

1
#1
Foto - Kabus bitmiyor! Selin çok fena vurduğu İstanbul’a bir korkutan haber daha

İstanbul'da önceki gün son 84 yılın yağış rekoru kırılırken, kent genelinde binden fazla noktada sel ve su baskınları meydana geldi. İstanbul ve çevresini etkileyen felakette 3 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'da 5, Kocaeli'de ise 1 kişi kayboldu. Şiddetli yağışların etkisini kaybetmesinin ardından bölgenin Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine girmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan, cuma ve cumartesi günlerinde etkili olacak yağışlara ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

#2
Foto - Kabus bitmiyor! Selin çok fena vurduğu İstanbul’a bir korkutan haber daha

İstanbul'da toprağın suya doyduğunu belirten Yağan, özellikle çukur alanlar, dere yatakları ve su birikmesine elverişli bölgelerde riskin devam ettiğini söyledi. Yağan, "Meteorolojik erken uyarımızda zaten bu sel ve su baskınını belirtmiştik. Onunla uyumlu olarak bazı bölgeler daha fazla olmak üzere çukur alanlar, dere yatakları ve su toplanmaya müsait alanlarda su birikintileri var. Dolayısıyla bu risk alınmaz. Toprak doymuş şekilde. Halihazırda İstanbul'da yağışlar kesilmiş durumda. Anadolu yakasında böyle çok hafif şiddetli yağışlarımızı görebiliriz. Bu yağışlar gece yarısına kadar bu şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Kabus bitmiyor! Selin çok fena vurduğu İstanbul’a bir korkutan haber daha

Yeni yağış dalgasının cuma gününün ilk saatlerinden itibaren etkili olacağını belirten Yağan, "Cuma günü ilk saatlerden itibaren güney kesimlerinden itibaren güneyli rüzgar alarak İstanbul'da tekrar yağışın başlayacağını tahmin ediyoruz. Şehrin özellikle Avrupa yakasının kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bununla ilgili de bir meteorolojik uyarı yayımladık." dedi.

#4
Foto - Kabus bitmiyor! Selin çok fena vurduğu İstanbul’a bir korkutan haber daha

İstanbul için yapılan sarı kodlu uyarının turuncu koda yükseltilmesinin şu an gündemlerinde olmadığını belirten Yağan, yağışların zamana yayılarak etkisini göstereceğini ifade etti. Yağan, "Şu anda yine zamana yayılan, zaman içerisinde etkisini gösterecek bir sarı kodlu uyarıdan bahsediyoruz. Bugün yayımladığımız uyarı, yarın (cuma) sabah 09.00'da başlıyor, cumartesi 23.59'a kadar devam ediyor." açıklamasında bulundu.

#5
Foto - Kabus bitmiyor! Selin çok fena vurduğu İstanbul’a bir korkutan haber daha

Yağışların özellikle İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olacağını vurgulayan Yağan, Arnavutköy ve Beykoz'a dikkat çekti.

#6
Foto - Kabus bitmiyor! Selin çok fena vurduğu İstanbul’a bir korkutan haber daha

Yağan, "Cuma günü biraz şehrin özellikle Avrupa yakasının kuzey kesimlerinin bu güneyli rüzgarlar etkisiyle kuzey kesimlerinde biraz daha kuvvetli yağışları göreceğiz. Arnavutköy gibi Beykoz gibi şehrin kuzey ilçelerinin etkileneceğini tahmin ediyoruz. Bu etki Kırklareli ve Tekirdağ kıyılarına kadar da devam ediyor. Cuma gününden sonra cumartesi ilk saatlerden itibaren yağışlar yine kuvvetleniyor. Vatandaşlarımızın bu önümüzdeki 3 günlük zaman zarfında cumartesiye biraz daha dikkatli olmasını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

musafir

Kürek tutmasını dahi bilmeyen yüzlerce İBB nin taşeron firmasının işçileri.Ve bu işçilerin çalışmalarını hiç bir zaman denetlemeyenler ve ödeme yapanlar.Belediyelerimiz; tek elle küreğini ileri geri sürerek milletine hizmet verenler, kazanç sağlayanlar, sadece görüntü verenler.Pencereler, oy verenler sizi izleyenler Gülumseyin.İstanbullum, hizmet bekleyenim, memleketim vay haline,halimize.Vay ki vay

....

yağmur yağar begenmezler yağmaz begenmezler işlerini doğru yapmazlar sonra kabus ne kabusu hikaye....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Fidan salondan çıkarken, hiçbir Türk devleti peşinden gelmedi: TDT kardeşliği İsrail’e kadarmış!
Gündem

Fidan salondan çıkarken, hiçbir Türk devleti peşinden gelmedi: TDT kardeşliği İsrail’e kadarmış!

Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la temsil edildiği Azerbaycan’da düzenlenen CICA zirvesinde yaşananlar, Türk devletlerinin İsrail’i..
Kontrolden çıktı! Oluk oluk petrol fışkırıyor
Dünya

Kontrolden çıktı! Oluk oluk petrol fışkırıyor

Çinli enerji şirketi CNPC'nin Nijer'deki iştiraki tarafından işletilen petrol sahasında meydana gelen sızıntıda ham petrol ve gaz 10 metrede..
Seçim dördüncü turda sonuçlandı: Türkiye Belediyeler Birliğinin yeni Başkan Vekili belli oldu
Gündem

Seçim dördüncü turda sonuçlandı: Türkiye Belediyeler Birliğinin yeni Başkan Vekili belli oldu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yolsuzluk operasyonunda tutuklanmasının ardından boşalan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)..
Rekor oyla gelmişti! Müslüman Lider sınır dışı edilecek
Dünya

Rekor oyla gelmişti! Müslüman Lider sınır dışı edilecek

ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin, Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar hakkında başlatılan incelemelerle vatandaşlığının hükümsüz kılınm..
Diyarbakır’da savaş uçakları peş peşe havalandı! MSB nedenini açıkladı
Gündem

Diyarbakır’da savaş uçakları peş peşe havalandı! MSB nedenini açıkladı

Diyarbakır semalarında peş peşe havalanan Türk savaş uçaklarının görevi belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı, 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığınd..
Bakü’deki zirvede İsrail’e tepki! Herzog çıktı Bakan Fidan salonu terk etti
Gündem

Bakü’deki zirvede İsrail’e tepki! Herzog çıktı Bakan Fidan salonu terk etti

Bakü’de düzenlenen CICA 7. Zirvesi’nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un konuşmasına başladığı sırada 10’dan fazla ülkenin temsilcisi sal..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23