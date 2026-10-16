Kabus bitmiyor! Selin çok fena vurduğu İstanbul’a bir korkutan haber daha
Sel ve heyelanların vurduğu İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ne yeni bir kuvvetli yağış dalgası geliyor. Son 84 yılın yağış rekorunun kırıldığı felaketin ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan, özellikle cumartesi gününe dikkat çekerek İstanbul'un Arnavutköy ve Beykoz gibi kuzey ilçelerinde yağışların kuvvetleneceğini açıkladı. Toprağın suya doyduğu bölgede yeni sel riskine karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.