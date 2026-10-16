Kabus bitmiyor! Selin çok fena vurduğu İstanbul’a bir korkutan haber daha

İstanbul'da toprağın suya doyduğunu belirten Yağan, özellikle çukur alanlar, dere yatakları ve su birikmesine elverişli bölgelerde riskin devam ettiğini söyledi. Yağan, "Meteorolojik erken uyarımızda zaten bu sel ve su baskınını belirtmiştik. Onunla uyumlu olarak bazı bölgeler daha fazla olmak üzere çukur alanlar, dere yatakları ve su toplanmaya müsait alanlarda su birikintileri var. Dolayısıyla bu risk alınmaz. Toprak doymuş şekilde. Halihazırda İstanbul'da yağışlar kesilmiş durumda. Anadolu yakasında böyle çok hafif şiddetli yağışlarımızı görebiliriz. Bu yağışlar gece yarısına kadar bu şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.