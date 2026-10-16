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İşte dünyanın en ölümcül ve güçlü 10 silahı! Hangi ülke, hangisini üretiyor? İşte tam liste...

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İşte dünyanın en ölümcül ve güçlü 10 silahı! Hangi ülke, hangisini üretiyor? İşte tam liste...

Askeri teknolojilerdeki devasa gelişim ve kalibre standartlarının yenilenmesiyle birlikte hazırlanan dünyanın en güçlü 10 hafif silahı listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Belçika yapımı FN FAL'den Almanya'nın Rheinmetall MG 3 ve HK416 modellerine, İsrail'in efsanevi Uzi'sinden Rusya'nın nam salmış AK-47'sine kadar pek çok kritik silahın yer aldığı listede zirve ABD'li TrackingPoint Guns'ın oldu. Menzili, ateşleme hızı ve gelişmiş optik altyapılarıyla muharebe sahasının kurallarını değiştiren bu silahlar askeri uzmanlar tarafından yakın takibe alındı. Kalibreleri, ateşleme hızları ve teknolojik altyapıları göz önüne alınarak hazırlanan listede, dünyadaki en güçlü ve tehlikeli 10 hafif silah ile üretildiği ülkeler sıralandı.

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#1
Foto - İşte dünyanın en ölümcül ve güçlü 10 silahı! Hangi ülke, hangisini üretiyor? İşte tam liste...

10.FN FAL: Belçika

#2
Foto - İşte dünyanın en ölümcül ve güçlü 10 silahı! Hangi ülke, hangisini üretiyor? İşte tam liste...

9.Rheinmetall MG 3: Almanya

#3
Foto - İşte dünyanın en ölümcül ve güçlü 10 silahı! Hangi ülke, hangisini üretiyor? İşte tam liste...

8.Uzi: İsrail

#4
Foto - İşte dünyanın en ölümcül ve güçlü 10 silahı! Hangi ülke, hangisini üretiyor? İşte tam liste...

7.Glock .45 GAP: Avusturya

#5
Foto - İşte dünyanın en ölümcül ve güçlü 10 silahı! Hangi ülke, hangisini üretiyor? İşte tam liste...

6.M4 Karabina: ABD

#6
Foto - İşte dünyanın en ölümcül ve güçlü 10 silahı! Hangi ülke, hangisini üretiyor? İşte tam liste...

5.Desert Eagle Mark XIX: ABD / İsrail

#7
Foto - İşte dünyanın en ölümcül ve güçlü 10 silahı! Hangi ülke, hangisini üretiyor? İşte tam liste...

4.Heckler & Koch HK416: Almanya

#8
Foto - İşte dünyanın en ölümcül ve güçlü 10 silahı! Hangi ülke, hangisini üretiyor? İşte tam liste...

3.AK-47: Rusya/SSCB

#9
Foto - İşte dünyanın en ölümcül ve güçlü 10 silahı! Hangi ülke, hangisini üretiyor? İşte tam liste...

2.Accuracy International AS50: İngiltere

#10
Foto - İşte dünyanın en ölümcül ve güçlü 10 silahı! Hangi ülke, hangisini üretiyor? İşte tam liste...

1.TrackingPoint Guns: ABD

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