MSCI'den beklenmedik Türkiye hamlesi: Dondurma kararı aldılar
Uluslararası endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir hamleye imza attı. Kurum, Türkiye için endeks değişikliklerini dondurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Uluslararası endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir hamleye imza attı. Kurum, Türkiye için endeks değişikliklerini dondurdu.
Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye hisse senedi piyasasına yönelik bazı endeks değişikliklerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. 15 Ekim 2026 itibarıyla yürürlüğe giren kararın, küçük ölçekli şirketlerde halka açıklık oranlarının hesaplanmasına ilişkin endişelerden kaynaklandığı belirtildi.
Karar doğrultusunda yabancı dahil etme faktörü (FIF) ve endeks hesaplamalarında kullanılan hisse sayısındaki (NOS) artışlar uygulanmayacak. Ayrıca MSCI Türkiye Yatırım Yapılabilir Piyasa Endeksi’ne yeni hisseler eklenmeyecek ve şirketlerin üst büyüklük kategorilerine geçişleri gerçekleştirilmeyecek.
MSCI, Türkiye’de bu alanda atılan düzenleyici adımları dikkate aldığını ancak kalıcı iyileşmelerin görülmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Kuruluş, şeffaf pay sahipliği bilgileri ile koordineli işlemlere karşı etkin denetim ve yaptırım mekanizmalarının önemine dikkat çekti.
Öte yandan MSCI, Haziran 2027’ye kadar yeterli ilerleme sağlanmadığı kanaatine varılması durumunda Türkiye’nin piyasa statüsünü yeniden değerlendirmeye alabileceğini duyurdu. Bu kapsamda, Türkiye’nin mevcut “Gelişmekte Olan Piyasa” statüsünden “Sınır Piyasası” veya “Bağımsız Piyasa” kategorisine geçişi için danışma süreci gündeme gelebilecek.
Ancak mevcut karar, Türkiye’nin piyasa statüsünün düşürüldüğü anlamına gelmiyor. Türkiye’de yürütülen düzenlemelerin sonuçları ve piyasa işleyişindeki gelişmeler, önümüzdeki dönemde MSCI’nin değerlendirmesinde belirleyici olacak.
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