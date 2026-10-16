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9 çocuk, sapkınların evinden apar topar kurtarıldı! İçeride yaşananlar resmen kan dondurdu

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9 çocuk, sapkınların evinden apar topar kurtarıldı! İçeride yaşananlar resmen kan dondurdu

ABD'nin Ohio eyaletinde, yaşları 1 ile 13 arasında değişen 9 çocuk, yaklaşık 3 yıldır istismara maruz bırakıldıkları öne sürülen evden kurtarıldı. Çocukların kafeslere kapatıldığı, aç ve susuz bırakıldığı, ayak parmaklarının arasına çivi konularak saatlerce hareketsiz durmaya zorlandığı iddia edildi. Böceklerin istila ettiği evdeki olayla ilgili anne ve baba gözaltına alınırken, çocuklar koruma altına alındı.

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Foto - 9 çocuk, sapkınların evinden apar topar kurtarıldı! İçeride yaşananlar resmen kan dondurdu

ABD'nin Ohio eyaletinde ortaya çıkarılan çocuk istismarı vakası büyük tepki çekti. Licking County bölgesindeki Etna Township'te bulunan bir eve düzenlenen operasyonda, yaşları 1 ile 13 arasında değişen 9 çocuk ağır ihmal ve istismar şüpheleri üzerine kurtarıldı. Yetkililer, çocukların yaklaşık 3 yıldır kötü muameleye maruz bırakıldığının değerlendirildiğini açıkladı. Olay, çocuk koruma hizmetlerine ulaşan istismar ihbarının ardından ortaya çıktı. 13 Ekim'de adrese giden polis ekipleri, evde son derece sağlıksız yaşam koşullarıyla karşılaştı. Mahkeme belgelerine göre çocukların kafes benzeri alanlara kapatıldığı, yeterli yiyecek ve sudan mahrum bırakıldığı ve uzun süre hareketsiz kalmaya zorlandığı iddia edildi.

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Foto - 9 çocuk, sapkınların evinden apar topar kurtarıldı! İçeride yaşananlar resmen kan dondurdu

Soruşturma kapsamında bazı çocukların köpek kafeslerine benzeyen küçük bölmelere kapatıldığı, bazı odaların girişlerinin ise katlanabilir kafeslerle kapatıldığı bilgisine ulaşıldı. Çocukların maruz kaldığı öne sürülen cezalandırma yöntemleri de soruşturma dosyasına girdi. İddialara göre çocuklar, ayak parmaklarının arasına çivi yerleştirilerek saatlerce duvara yaslanmış şekilde çömelmeye zorlandı. Bu uygulamanın yalnızca ceza amacıyla değil, bazen herhangi bir gerekçe olmadan da gerçekleştirildiği belirtildi.

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Foto - 9 çocuk, sapkınların evinden apar topar kurtarıldı! İçeride yaşananlar resmen kan dondurdu

Licking County Şerif Ofisinden Jay Cook, çocukların kimi zaman bütün gün aynı pozisyonda tutulduklarına ilişkin ifadeler bulunduğunu aktardı. Soruşturma kayıtlarında, çocukların hareket edip etmediğinin kameralarla takip edildiğine ilişkin iddialar da yer aldı. Polisin evde yaptığı incelemelerde böcek istilası, yetersiz yataklar ve ciddi hijyen sorunları tespit edildi. Dokuz çocuktan en az dördünün evin bahçesindeki küçük bir kulübede, diğerlerinin ise arazide bulunan mobil evde yaşadığı belirlendi. Yetkililer, adreste çocuklarla birlikte toplam 12 kişinin yaşadığını tespit etti. Çocukların sağlık ve güvenliğinin ciddi tehlike altında bulunduğu değerlendirilerek tamamı çocuk koruma hizmetlerinin gözetimine alındı.

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Foto - 9 çocuk, sapkınların evinden apar topar kurtarıldı! İçeride yaşananlar resmen kan dondurdu

Olayla ilgili 37 yaşındaki Jonathan Parr ile 32 yaşındaki Jacquelyn Coleman gözaltına alındı. Parr'ın çocuklardan yedisinin biyolojik babası olduğu, Coleman'ın ise çocukların annesi olduğu bildirildi. Coleman'ın çocuklara yönelik kötü muameleden haberdar olduğu ancak buna engel olmadığı iddia edildi. İki şüpheli hakkında çocukların güvenliğini tehlikeye atma suçlamasıyla işlem başlatıldı. Her biri için 150 bin dolar kefalet belirlendi. Mahkemeye çıkarılan Jonathan Parr, çocuklara kötü muamelede bulunduğu yönündeki suçlamaları reddetti. Parr, çocukları kafeslere kapatmadığını ve kendisine yöneltilen diğer suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Çocuklarını sevdiğini ve onlar için hayatını verebileceğini ifade etti. Soruşturmanın devam ettiği olayda iki şüphelinin 23 Ekim'de yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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