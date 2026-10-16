9 çocuk, sapkınların evinden apar topar kurtarıldı! İçeride yaşananlar resmen kan dondurdu

Olayla ilgili 37 yaşındaki Jonathan Parr ile 32 yaşındaki Jacquelyn Coleman gözaltına alındı. Parr'ın çocuklardan yedisinin biyolojik babası olduğu, Coleman'ın ise çocukların annesi olduğu bildirildi. Coleman'ın çocuklara yönelik kötü muameleden haberdar olduğu ancak buna engel olmadığı iddia edildi. İki şüpheli hakkında çocukların güvenliğini tehlikeye atma suçlamasıyla işlem başlatıldı. Her biri için 150 bin dolar kefalet belirlendi. Mahkemeye çıkarılan Jonathan Parr, çocuklara kötü muamelede bulunduğu yönündeki suçlamaları reddetti. Parr, çocukları kafeslere kapatmadığını ve kendisine yöneltilen diğer suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Çocuklarını sevdiğini ve onlar için hayatını verebileceğini ifade etti. Soruşturmanın devam ettiği olayda iki şüphelinin 23 Ekim'de yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.