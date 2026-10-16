9 çocuk, sapkınların evinden apar topar kurtarıldı! İçeride yaşananlar resmen kan dondurdu
ABD'nin Ohio eyaletinde, yaşları 1 ile 13 arasında değişen 9 çocuk, yaklaşık 3 yıldır istismara maruz bırakıldıkları öne sürülen evden kurtarıldı. Çocukların kafeslere kapatıldığı, aç ve susuz bırakıldığı, ayak parmaklarının arasına çivi konularak saatlerce hareketsiz durmaya zorlandığı iddia edildi. Böceklerin istila ettiği evdeki olayla ilgili anne ve baba gözaltına alınırken, çocuklar koruma altına alındı.