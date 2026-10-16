Musk sonunda bunu da yaptı: Uçan Tesla Roadster tanıtıldı!
Elon Musk, havada asılı kalabilen ve 0'dan 100 kilometreye 0.81 saniyede cıkabilen ilk uçan Tesla Roadster'i tanıttı.
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Elon Musk, havada asılı kalabilen ve 0'dan 100 kilometreye 0.81 saniyede cıkabilen ilk uçan Tesla Roadster'i tanıttı.
Teknoloji dünyasını her projesiyle şaşırtmayı başaran Elon Musk, yeni Tesla Roadster modelinin tanıtım etkinliğinde beklentilerin çok ötesine geçti. Yaklaşık 25 dakika süren heyecan verici lansmanda, havada belirli bir süre asılı kalabilen ve zıplayabilen uçan Tesla aracı izleyicilerin karşısına çıktı.
SPACEXSI VE TESLA İŞ BİRLİĞİ SpaceXSI ile Tesla'nın ortak mühendislik çalışması sonucunda geliştirilen bu sıra dışı araç, arka iticileri sayesinde 0'dan 100 kilometre hıza sadece 0.81 saniyede ulaşıyor. Ultra yüksek basınçlı hava tankları ve 10 adet nozul barındıran otomobil, hava jetlerini kullanarak havada takla atıp güvenli bir iniş gerçekleştirebiliyor.
Yeni Tesla Roadster, soğuk gaz iticileri sayesinde uçabiliyor. Araç, pervaneli bir uçak veya helikopter gibi sürekli uçmak yerine, roket teknolojisini kullanarak kısa süreliğine havalanma, havada manevra yapma ve engellerin üzerinden atlama mantığıyla çalışıyor. Otomobilin içindeki boşlukları kaplayan, karbon fiber sargılı özel basınç tanklarında yaklaşık 600 litre sıkıştırılmış hava depolanıyor.
ÜÇ FARKLI VERSİYONLA 2028 YILINDA GELİYOR Elon Musk'ın açıklamalarına göre yeni seri; standart Roadster, arkadan itişli Thrust ve hava jetlerine sahip Rocket olmak üzere üç farklı versiyonla piyasaya sürülecek.
YASAL DÜZENLEME TARTIŞMALARI Bu tarz uçan bir aracın trafiğe çıkabilmesi için mevcut karayolları kanunlarında çok kapsamlı düzenlemeler yapılması gerekiyor.
Birçok uzman yasal izinlerin pek mümkün olmadığını belirtse de Elon Musk'ın projeyi yollara çıkarma konusunda son derece kararlı olduğu vurgulanıyor.
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