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Ekonomi
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E-Devlet’teki o harf, başınızı fena yakabilir! Emekli maaşları birer birer iptal ediliyor

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E-Devlet’teki o harf, başınızı fena yakabilir! Emekli maaşları birer birer iptal ediliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapay zeka destekli denetimlerle sahte sigortalılıkları ve vergi kaçakçılıklarını mercek altına alması, binlerce vatandaşı şok eden emeklilik iptalleriyle karşı karşıya bıraktı. E-Devlet üzerindeki hizmet dökümlerinde yer alan K, S ve Ş harflerinin dosyanın incelemede veya şüpheli olduğunu gösterdiğini belirten uzmanlar, fiilen çalışanların dahi mağdur olabileceği konusunda acil uyarılarda bulundu. Geçmişte alınan maaşların, sağlık ödemelerinin ve ikramiyelerin faiziyle geri istendiği bu süreçte, vatandaşların vakit kaybetmeden hak arayışına girmesi hayati önem taşıyor.

#1
Foto - E-Devlet’teki o harf, başınızı fena yakabilir! Emekli maaşları birer birer iptal ediliyor

Adana’da geçtiğimiz Ocak ayında emekli olan bir vatandaş, SGK’dan gelen yazıyla büyük bir şok yaşadı. İşverenin yaptığı sahte sigortalılık ve vergi kaçakçılığı gerekçesiyle vatandaşın 1.027 günlük primi silindi ve ödenen 137 bin TL’lik maaş, faiziyle birlikte 158 bin TL olarak geri istendi.

#2
Foto - E-Devlet’teki o harf, başınızı fena yakabilir! Emekli maaşları birer birer iptal ediliyor

Vatandaşın "10 kişiyi şahit getiririm, ben gerçekten çalıştım, benim ne suçum var?" feryadını değerlendiren SGK Uzmanı Dilek Ete, denetimlerin boyutunu ve yaşanan mağduriyetleri aktardı.

#3
Foto - E-Devlet’teki o harf, başınızı fena yakabilir! Emekli maaşları birer birer iptal ediliyor

Fiilen çalışanların da kurunun yanında yandığını belirten Dilek Ete, süreçteki ihmallere ve denetmen raporlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Bu denetimlerin sonucunda bazıları gerçekten çalışmamış. Fiilen çalışmamış, sadece parasını vermiş oraya. O kişilerin emekliliğinde kalkıp bir hak arayışına girmek ve bunun sonucunda bir şey elde etmek çok zor. Ama gerçekten fiilen çalışanların da iptali oldu... Denetmen bir ihbar alıyor ya da bu denetimlerde bakıyor firmada 100 kişi çalışıyor ama SGK'ya hiç prim yatmamış. SGK neden daha önce denetlemedi? Burada SGK denetim görevini yerine getirmedi bana göre."

#4
Foto - E-Devlet’teki o harf, başınızı fena yakabilir! Emekli maaşları birer birer iptal ediliyor

Denetmenlerin iş yerindeki herkesten savunma alamadığı için toplu iptallere gittiğini belirten Ete, sözlerini şöyle sürdürdü:

#5
Foto - E-Devlet’teki o harf, başınızı fena yakabilir! Emekli maaşları birer birer iptal ediliyor

"Denetmen geldiğinde birisi 'Ben burada Ayşe'yi görmedim, Makbule burada çalışmıyor' dediğinde denetmen 100 kişiyle görüşecek değil. Hepsini sildi, 'Gidin mahkemede kendinizi ispat edin' dedi.

#6
Foto - E-Devlet’teki o harf, başınızı fena yakabilir! Emekli maaşları birer birer iptal ediliyor

Ama eğer o denetmen sizi çağırmadan bizim gibi bu işi yapanlarla birlikte hareket etseniz ve gerçekten çalıştığınızı ispat edecek donelerle gitseniz denetmen sizi dinliyor ve ona göre raporunu düzenliyor."

#7
Foto - E-Devlet’teki o harf, başınızı fena yakabilir! Emekli maaşları birer birer iptal ediliyor

Emekliliği iptal edilen vatandaşların sadece maaşlarını değil, sağlık ve ikramiye ödemelerini de faiziyle ödemek zorunda kaldığını vurgulayan Dilek Ete, SGK'nın denetimlerde yapay zeka kullandığını belirtti. Ete, vatandaşların e-Devlet üzerinden yapması gereken kontrolleri adım adım anlattı:

#8
Foto - E-Devlet’teki o harf, başınızı fena yakabilir! Emekli maaşları birer birer iptal ediliyor

"E-devlete gireceksiniz, barkotlu hizmet dökümünüzü alacaksınız. Sadece e-devlette hizmet dökümü değil, bu dökümü aldığınızda en sol tarafta yani önünüze ekranı koyduğunuzda sol tarafta 4A yazar, 4B yazar.

#9
Foto - E-Devlet’teki o harf, başınızı fena yakabilir! Emekli maaşları birer birer iptal ediliyor

Onların yanında K harfi varsa kontrollü demek, S harfi varsa sahte demek, Ş harfi varsa şüpheli demek. Bu harfleri görüyorsanız bilin ki denetmenin önünde sizin dosyanız ve sizi inceliyor."

#10
Foto - E-Devlet’teki o harf, başınızı fena yakabilir! Emekli maaşları birer birer iptal ediliyor

Bu harfleri gören kişilerin vakit kaybetmeden harekete geçmesi gerektiğini belirten SGK Uzmanı Dilek Ete, izlenmesi gereken yolu şu cümlelerle ifade etti:

#11
Foto - E-Devlet’teki o harf, başınızı fena yakabilir! Emekli maaşları birer birer iptal ediliyor

"Gideceksiniz, illa sizi çağırmalarına gerek yok. 'Ben emekliyim veya emeklilik dönemim geldi, e-Devlet'e girdim K, S, Ş harfi var. Öğrendim ki dosyam sizdeymiş, ben orada gerçekten fiilen çalıştım' diyerek kanıtlayıcı bilgilerle gitmeniz lazım. Ama bunlar yoksa, sadece parasını verip kendinizi sigortalı gösterdiyseniz artık ispat edebileceğiniz hiçbir şey yok. Davaya da gitseniz kaybedersiniz, üstüne vekalet ücreti ödersiniz... Çünkü yapay zekayla çalışıyor SGK, çok kolay tespit ediyorlar."

#12
Foto - E-Devlet’teki o harf, başınızı fena yakabilir! Emekli maaşları birer birer iptal ediliyor

Emeklilik planlaması yaparken yanlış statü seçilmemesi gerektiğinin altını çizen Dilek Ete, özellikle Ek-5 Tarım Sigortası üzerinden yapılan usulsüzlüklere karşı uyarıda bulundu. İzmir Alsancak veya İstanbul Nişantaşı gibi semtlerde oturup tarım sigortası açtıranların ileride büyük sıkıntı yaşayacağını belirten Ete, şu ifadeleri kullandı:

#13
Foto - E-Devlet’teki o harf, başınızı fena yakabilir! Emekli maaşları birer birer iptal ediliyor

"Ek-5 tarım o kadar tehlikeli bir şey ki... Alsancak'ta veya Nişantaşı'nda oturan kadın gidiyor Ek-5 tarım açtırıyor. Tarım ilçeden ya da muhtarlıktan bir evrak alıyor açtırıyor. Bunlar da sonra denetlenecek. Kadın hayatında sardunya dikmemiş, Ek-5 tarım ödemiş. Geçmişte yönetici, bankada çalışmış... Ben SGK yöneticileriyle sık sık bir araya geliyorum, onlar da bir dolapta bekliyor. Gün gelecek onları da incelemeye alacaklar." Dilek Ete, vatandaşların 2-3 ayda bir hizmet dökümlerini kontrol etmelerini ve emeklilik süreçlerini SSK ise SSK, Bağ-Kur ise Bağ-Kur şeklinde doğru statülerle planlamaları gerektiğini hatırlatarak konuşmasını tamamladı.

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