E-Devlet’teki o harf, başınızı fena yakabilir! Emekli maaşları birer birer iptal ediliyor
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapay zeka destekli denetimlerle sahte sigortalılıkları ve vergi kaçakçılıklarını mercek altına alması, binlerce vatandaşı şok eden emeklilik iptalleriyle karşı karşıya bıraktı. E-Devlet üzerindeki hizmet dökümlerinde yer alan K, S ve Ş harflerinin dosyanın incelemede veya şüpheli olduğunu gösterdiğini belirten uzmanlar, fiilen çalışanların dahi mağdur olabileceği konusunda acil uyarılarda bulundu. Geçmişte alınan maaşların, sağlık ödemelerinin ve ikramiyelerin faiziyle geri istendiği bu süreçte, vatandaşların vakit kaybetmeden hak arayışına girmesi hayati önem taşıyor.