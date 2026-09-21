E-Devlet’teki o harf, başınızı fena yakabilir! Emekli maaşları birer birer iptal ediliyor

Fiilen çalışanların da kurunun yanında yandığını belirten Dilek Ete, süreçteki ihmallere ve denetmen raporlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Bu denetimlerin sonucunda bazıları gerçekten çalışmamış. Fiilen çalışmamış, sadece parasını vermiş oraya. O kişilerin emekliliğinde kalkıp bir hak arayışına girmek ve bunun sonucunda bir şey elde etmek çok zor. Ama gerçekten fiilen çalışanların da iptali oldu... Denetmen bir ihbar alıyor ya da bu denetimlerde bakıyor firmada 100 kişi çalışıyor ama SGK'ya hiç prim yatmamış. SGK neden daha önce denetlemedi? Burada SGK denetim görevini yerine getirmedi bana göre."