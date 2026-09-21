33 yıllık giyim devi tarihe karışıyor! Efsane zincir mağaza, sessiz sedasız kepenk indiriyor

İngiltere'de Calvin Klein, Wrangler ve Lee gibi dünyaca ünlü markaları indirimli fiyatlarla tüketiciyle buluşturan 33 yıllık köklü perakende zinciri Leading Labels, yaşadığı ağır mali krizin ardından tasfiye sürecine girerek iflas bayrağını çekti. Bir dönem 30 şubeyle hizmet veren ve son olarak kalan 15 mağazasında kapanış indirimleri başlatan şirket, stoklar tükendikçe kapılarına defalarca kilit vuracak. İnternet sitesi üzerinden de tüm ürünlerini tasfiye etmeye hazırlanan efsanevi zincirin bu son hamlesi, moda perakende sektöründe büyük bir şoka yol açtı.