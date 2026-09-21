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33 yıllık giyim devi tarihe karışıyor! Efsane zincir mağaza, sessiz sedasız kepenk indiriyor Kilometrede sadece 2 TL yakıyor! Hem otomatik hem fabrika çıkışlı LPG sistemli o araç Türkiye’de satışta E-Devlet’teki o harf, başınızı fena yakabilir! Emekli maaşları birer birer iptal ediliyor Efsane geri dönüyor! Tarih verildi Hiç ama hiç hesapta olmayan haber duyuruldu! İki hava yolu şirketi birleşiyor Vasilis Martzoukos 'Türkiye hedeflerinden sapmaz' diyerek duyurdu: Orayı füze bataryalarıyla doldurdular Trump “uydurma” dedi, Beyaz Saray alarma geçti! Yapay zekâ Washington’ı ikiye böldü Japonların krallığı yıkıldı! İşte en güvenilir araba markaları Türkiye’nin hamlesi Yunanistan’ı fena panikletti! Denizaltılar ve gözetleme araçları kritik noktalara yığıldı Kılıçdaroğlu’na İmamoğlu sorusu: Cevabı tek kelime oldu
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33 yıllık giyim devi tarihe karışıyor! Efsane zincir mağaza, sessiz sedasız kepenk indiriyor

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33 yıllık giyim devi tarihe karışıyor! Efsane zincir mağaza, sessiz sedasız kepenk indiriyor

İngiltere'de Calvin Klein, Wrangler ve Lee gibi dünyaca ünlü markaları indirimli fiyatlarla tüketiciyle buluşturan 33 yıllık köklü perakende zinciri Leading Labels, yaşadığı ağır mali krizin ardından tasfiye sürecine girerek iflas bayrağını çekti. Bir dönem 30 şubeyle hizmet veren ve son olarak kalan 15 mağazasında kapanış indirimleri başlatan şirket, stoklar tükendikçe kapılarına defalarca kilit vuracak. İnternet sitesi üzerinden de tüm ürünlerini tasfiye etmeye hazırlanan efsanevi zincirin bu son hamlesi, moda perakende sektöründe büyük bir şoka yol açtı.

#1
Foto - 33 yıllık giyim devi tarihe karışıyor! Efsane zincir mağaza, sessiz sedasız kepenk indiriyor

İngiltere’de 1993 yılında kurulan moda perakende zinciri Leading Labels, yaşadığı mali sorunların ardından kapanıyor. Bir dönem yaklaşık 30 mağazası bulunan şirketin bugün 15 mağazası faaliyet gösteriyor.

#2
Foto - 33 yıllık giyim devi tarihe karışıyor! Efsane zincir mağaza, sessiz sedasız kepenk indiriyor

Şirket, 26 Mayıs 2026’da tasfiye sürecine girdi; tasfiye memurunun atanmasıyla birlikte kalan mağazaların tamamının kapatılacağı açıklandı.

#3
Foto - 33 yıllık giyim devi tarihe karışıyor! Efsane zincir mağaza, sessiz sedasız kepenk indiriyor

Ipswich, Norwich, Carlisle ve Basildon’un da aralarında bulunduğu 15 mağazada mevcut stokların indirimli fiyatlarla satışa sunulduğu ifade edildi. Ürünler tükendikçe mağazaların kapanacağı belirtildi.

#4
Foto - 33 yıllık giyim devi tarihe karışıyor! Efsane zincir mağaza, sessiz sedasız kepenk indiriyor

Leading Labels, yıllar boyunca Calvin Klein, Wrangler, Lee, Ben Sherman, Crew Clothing, Farah, Joules ve Regatta gibi markaların ürünlerini indirimli fiyatlarla sattı.

#5
Foto - 33 yıllık giyim devi tarihe karışıyor! Efsane zincir mağaza, sessiz sedasız kepenk indiriyor

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre kapanış süreci kapsamında tüm mağazalarda stok tasfiyesi yapılacak. Ürün seçenekleri ve bedenlerin stoklar azaldıkça tükeneceği belirtildi.

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