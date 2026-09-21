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Hiç ama hiç hesapta olmayan haber duyuruldu! İki hava yolu şirketi birleşiyor

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hiç ama hiç hesapta olmayan haber duyuruldu! İki hava yolu şirketi birleşiyor

Yıl sonu itibarıyla milyarlarca dolar zarar açıklayan dev havayolu şirketi Air India, maliyetleri dramatik biçimde düşürmek amacıyla ana şirket ile düşük maliyetli iştiraki Air India Express'i tek çatı altında toplama planını masaya yatırdı. Yeni CEO adayı Tewolde Gebremariam öncülüğünde yürütülen bu erken aşamadaki değerlendirmeler, birbirinden bağımsız çalışan idari ve teknik birimlerin birleştirilmesini hedeflerken, popüler iştirak markasının ise korunması öngörülüyor. Denetim organlarının onayına sunulması beklenen bu stratejik birleşme hamlesi, şirketin havacılık sektöründeki devasa zarar sarmalından kurtulma çabasının en önemli adımı olarak öne çıkıyor.

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Foto - Hiç ama hiç hesapta olmayan haber duyuruldu! İki hava yolu şirketi birleşiyor

Air India’nın yeni CEO’su olması beklenen Tewolde Gebremariam’ın, maliyetleri düşürmek ve iki şirket arasındaki benzer görevleri birleştirmek amacıyla Air India ile düşük maliyetli iştiraki Air India Express’i tek çatı altında toplama seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü.

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Foto - Hiç ama hiç hesapta olmayan haber duyuruldu! İki hava yolu şirketi birleşiyor

Bloomberg’in görüşmelere yakın kişilere dayandırdığı habere göre değerlendirme henüz erken aşamada bulunuyor. Olası birleşmenin hayata geçirilmesi için ilgili denetim organının onayı gerekecek.

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Foto - Hiç ama hiç hesapta olmayan haber duyuruldu! İki hava yolu şirketi birleşiyor

Air India ve Air India Express bugün ayrı işletme ruhsatlarıyla faaliyet gösteriyor. İki şirketin yönetim, teknik ve idari birimleri de birbirinden bağımsız çalışıyor. Birleşme gerçekleşse bile Air India Express markasının korunması planlanıyor. Air India’nın mart sonunda sona eren mali yılda 2,3 milyar dolar, yaklaşık 2 milyar euro, zarar açıkladığı belirtiliyor. Birleşme seçeneği, şirketin maliyetlerini azaltmaya yönelik arayışları kapsamında değerlendiriliyor.

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