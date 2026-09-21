Hiç ama hiç hesapta olmayan haber duyuruldu! İki hava yolu şirketi birleşiyor
Yıl sonu itibarıyla milyarlarca dolar zarar açıklayan dev havayolu şirketi Air India, maliyetleri dramatik biçimde düşürmek amacıyla ana şirket ile düşük maliyetli iştiraki Air India Express'i tek çatı altında toplama planını masaya yatırdı. Yeni CEO adayı Tewolde Gebremariam öncülüğünde yürütülen bu erken aşamadaki değerlendirmeler, birbirinden bağımsız çalışan idari ve teknik birimlerin birleştirilmesini hedeflerken, popüler iştirak markasının ise korunması öngörülüyor. Denetim organlarının onayına sunulması beklenen bu stratejik birleşme hamlesi, şirketin havacılık sektöründeki devasa zarar sarmalından kurtulma çabasının en önemli adımı olarak öne çıkıyor.