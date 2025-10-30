İznik Gölü alarm veriyor! Sular 350 metre çekildi

Uzunluğu 33, genişliği 12, çevresi 95 kilometre olan İznik Gölü'nün, son yıllarda hem Orhangazi hem de İznik sahilinde bulunan iskeleler karada kalırken, yer yer 350 metreye ulaşan çekilme nedeniyle balıkçı kayıkları ile tekneler de karaya oturdu. İznik Gölü'nde su seviyesinin her geçen gün düşmesi geçimini gölden sağlayan balıkçı ve çiftçileri de zor durumda bırakıyor. 1,5 yıl önce 20 Nisan 2024'te İznik Limanı'ndan çekilen cep telefonu görüntüsünde; kayıkların su içinde bağlı olduğu görülürken, aynı noktadaki dron kamerası görüntülerinde ise sahile vuran sudan geriye, çamur ve balçıkla kaplı alanların kaldığı görüldü. Balıkçılar teknelerini göle indirmekte zorlanırken, su seviyesindeki değişimin son yıllarda hızlandığını belirten Murat Yakar, "İznik doğumluyum. Çocukluğumuz buralarda geçti. Eskiden hep buralar su olurdu. Büyüklerimiz de düne kadar kayıklarını buradaki kıyıya bağlardı. Şimdi herkes iskele yapıyor. 5 metre yaptıkları iskele karada kalıyor, 5 metre daha ekliyor, o da karada kalıyor. İskelemizi 30 metre uzattık. Buralar zaten batak ve balçık durumda. Balık bile neredeyse tükenmek üzere. Kamışlıklar, sazlıklar karada kaldı. Ne diyeceğimizi şaşırdık artık. 10-15 bin TL bir tane tekne pervanesi. Geçen ay en az 5-6 kişi, ben dahil pervanemizi vurduk" dedi. Devlet Su İşleri (DSİ) Bursa Bölge Müdürlüğü, yaz sezonunda İznik Gölü'nden tarımsal sulamaya sınırlama getirirken; gölün aynı zamanda bölgedeki tarım arazileri için de su kaynağı olduğunu hatırlatan yöre halkı, bilinçsiz ve vahşi sulamaya dikkat çekiyor. Köylere kurulan göletlerin de İznik Gölü'nü besleyen su kaynaklarına zarar verdiği belirtilirken, sanayide kullanılması için çekilen suyun da göldeki çekilmelere neden olduğu iddia ediliyor.