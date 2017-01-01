Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

İsviçreli çiftçilerin "boynuzlu inek" talebini halk reddetti

  • Avrupa ülkesi İsviçre'de yapılan referandumda, ineklerin boynuzunun kesilmemesinden yana olan çiftçilere devlet desteği verilmesini öngören teklif kabul edilmedi.

  • Referanduma gidebilmek için 100 bin kişinin imza toplamasının yeterli olduğu İsviçre'de, son yılların en çok ilgi gören referandumlarından birisi yapıldı.

  • Bugün yapılan oylamada, resmi olmayan sonuçlara göre, halkın yüzde 44'ü, inek ve keçilerin boynuzunun doğal olarak uzamasından yana olan çiftçilere devlet desteği verilmesine "evet" derken, yüzde 56'sı karşı çıktı.Böylelikle, inek ve keçilerin boynuzlarının alınmasına karşı olan 66 yaşındaki çiftçi Armin Capaul, 9 yıldır verdiği mücadeleyi kaybetti.

  • Capaul, 120 bin civarında imza toplayarak, olayın referanduma taşınmasını sağlamayı başarmıştı.

  • İneklerin boynuzlarıyla daha iyi iletişim kurduklarını, boynuzların hayvanların beden sıcaklıklarını düzenlemeye de yardımcı olduğuna inanan Capaul, bunun için devletin çiftçilere yıllık yaklaşık 190 İsviçre frangı sübvansiyon desteğinde bulunmasını talep ediyordu.

  • İsviçre'de turistlerin ilgisini çeken ineklerin yaklaşık dörtte üçünün boynuzları alınıyor veya inekler genetik olarak boynuzsuz doğuyor. Hükümet, boynuzsuz ineklerin daha az yer kapladıkları için daha az maliyetli olduğunu gerekçe göstererek tasarıya karşı çıkıyordu.

  • Öte yandan, bugün yapılan referandumda, bazı sağcı partilerin "İsviçre anayasasının uluslarası hukukun üzerinde olmasını" içeren tasarısı yüzde 66 oyla reddedilirken, sistemi aldattığından şüphenilen sigorta dolandırıcılarının dedektiflerle izlenmesini kapsayan ve hükümet tarafından önerilen tasarı da seçmenlerin yüzde 65'si tarafından onaylandı.

  • İsviçreli çiftçilerin "boynuzlu inek" talebini halk reddetti

İnanılmaz... Yolcu uçağını bir kral kullandı! Amsterdam'dan İstanbul'a getirdi
İnanılmaz... Yolcu uçağını bir kral kullandı! Amsterdam'dan İstanbul'a getirdi
MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor

Son Eklenen Haberler

Senegal’de Türk yatırımı Fuar Merkezi açıldı
  1. Senegal’de Türk yatırımı Fuar Merkezi..
  2. İran'daki depremde yaralı sayısı 513'e..
  3. California tarihinin en büyük yangını..
  4. İsviçreli çiftçilerin "boynuzlu inek"..
  5. Rusya, Ukrayna gemilerine ateş..
  6. Meşhur olmadan önce öğretmen olan..
  7. Tunuslu milletvekilinden Suudi..
  8. Meşhur olmadan önce öğretmen olan ünlü..
  9. Ukrayna savaş durumuna geçmeyi..
  10. "Filistin direnişi son dönemde büyük..
  11. NATO'dan Rusya ve Ukrayna'ya itidal..
  12. Fetih Hareketi heyeti uzlaşı için..
  13. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle..
  14. NATO'dan Azak Denizi için itidal çağrısı
  15. Rusya açıkladı: Gemiler limanlarına..
  16. İran'daki depremde yaralı sayısı 413'e..
  17. AB'den Rusya'ya Kerç Boğazı uyarısı
  18. Putin'in sözcüsünün kızı da Paris'teki..
  19. ABD-Meksika sınırı göçmen konvoyu..
  20. Rusya’dan Ukrayna savaş gemilerine..