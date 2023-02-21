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İşte depremi haber veren belirtiler!

2023-02-21 15:00:29
İşte depremi haber veren belirtiler!

Yaşadığımız depremler sonrası, endişeler iyice arttı. Nüfusunun büyük bölümü fay hatlarında yaşayan Türkiye'de hemen herkes deprem korkusu yaşıyor.

#1
Foto - İşte depremi haber veren belirtiler!

Yeni depremin nerede ve ne zaman yaşanacağı ise kestirilemiyor. Ancak bazı belirtiler depremle bağdaştırılıyor. İşte depremi işaret eden o belirtiler…

#2
Foto - İşte depremi haber veren belirtiler!

1-Yeryüzünde Değişimler: (1 Hafta 10 Yıl Öncesi) Kabarmalar: Basınç altında çatlayan ve kabaran yerde, kabuk 10 ile 40 cm yarıçaplı bir yarım yumurta gibi şişer, Çatlamalar: Sıkıştırıcı ve kırıcı basınç nedeniyle kabuğun en çok ilk 300 m lik kısmı çatırdar ve depremcikler oluşur, Gaz çıkışı: Çatlayan yerlerden CO2 gazı ile metan ve radon gazları çıkar, Isı çıkışı: Çatlaklardan ısı enerjisi çıkar, sıcaklık artışı olur, Yamulma:Kabukta basınç altında biçim değişiklikleri gözlenir, Doygunluk: Çatlayan yerlere sular doluşur ve bu yüzden bu bölgelerdeki elektrik akımı ölçümlerde iletkenlik artışı ve ses dalgalarında ise yavaşlama görülür, Elektrik enerjisi: Kırık yüzeylerdeki çakmak taşlarının sürtünmesi sonucunda alevlenmeler oluşur, Işık: Çatlaklardan fışkıran elektrik yüklü taneciklerin havadaki helyum ve su moleküllerine çarpmasıyla deprem ışıkları görülür, Elektromanyetik: Kırılma bölgesinde oluşan elektrik alan, 250 ile 400 km uzaklıktan ölçülebilen elektromanyetik dalgalar oluşturur, Işınım: Radyoaktif minarellerin bozuşması ve ışın salgıları ile çatlaklardan radyoaktivite salınımı ve ölçümü yapılabilir, Ağırlık değişimi: Çatlayan yerlerde, gözeniklik ve geçirgenlik artması ile birim ağırlıklar düşer, mikrogravimetrlerle ölçüm yapılabilir, Mıknatıslanma: Kayaçların içindeki, mıknatıslanır minerallerin değişmesi ve bozuşması yüzünden manyetik alan değişir, İletkenlik: Çatlamayla artan kayaç gözenekliğinde, her %1 lik değişim, elektrik iletkenlikte de 5 lik değişim yaratır. Bu değişim özdirençlerle ölçülebilir, Ses hızı: Bol miktardaki çatlama, gözeneklik ve doygunluk ses hızlarını düşürür. Bu değişim de yapay sismik yöntemlerle ölçülebilir, Doğal elektrik akımı: Yeryüzünün düşük frekanslı, doğal elektrik akımları, deprem öncesinde yoğunluk kazanır.

#3
Foto - İşte depremi haber veren belirtiler!

2- Deniz ve Göllerde Değişimler: (1 Saat 2 Hafta Öncesi) Su basması: 1- 2 hafta önceden kıyılara taşmalar ve su baskınlarının olması, Su çekilmesi: 1 ile 5 saat öncesinde deniz kıyılarında çekilmelerin olması, Dalgalar: 1 ile 5 saat öncesi kıyılarda gemi geçmiş gibi dalgalar oluşur, Düz deniz oluşması: Deniz çarşaf gibi düz olur, Hava kabarcıklarının oluşması: Deniz ya da göllerde zeminden gelen bolca hava kabarcıkları oluşur. Isınma: Göl ve denizde tabanındaki ısınmadan dolayı, sularında da sıcaklık artışı olur.

#4
Foto - İşte depremi haber veren belirtiler!

Gökyüzüdeki Değişimler: (1 Saat 1 Hafta Öncesi) Deprem ışıklarının görünmesi: Güneşin doğuşunu anımsatan ışık hüzmeleri görülür, Alev toplarının görülmesi: Yanan bir kibrit alevini andıran alev topları görülür, Deprem bulutları: Açık havada kırılacak bölge üzerinde bulutların birikmesi, Yıldırımlar: Olağan dışı mor, yeşil, kırmızı, mavi, pembe renkli oluşumlar halinde olur, Gök kuşağı: Açık havada kısa gök kuşağı oluşur. Yeşil, siyah ve mavi renk hakimdir, Hava sıcaklıkları: Havada aşırı şekilde boğucu olan ve sıkıntı yaratan sıcaklık meydana gelir, Ay, yıldızlar: Parlak bir gökyüzü içinde, yıldızların elle tutulacak kadar yakın gözükmesi, Uğultu: Yerden gelen ve bir anlam verilemeyen uğultu ve gürültünün duyulması.

#5
Foto - İşte depremi haber veren belirtiler!

4- Yeraltı Sularında Değişmeler: (1 Saat 3 Ay Öncesi) Su verimi: 1 ile 4 litrelik verim artışının oluşması, Basınç artışı: Su basıncında 1 ile 1,5 barlık basınç artışının görülmesi, Su sıcaklığı: Olağan su sıcaklığının 1-2 derece üzerinde artması, Yeni kaynakların oluşması: 1 ile 2 hafta öncesinde yeni kaynaklar oluşur veya bazı kaynaklar da kurumalar meydana gelir, Su gazları: Suyun içindeki CO2, metan ve radon gazında artmaların gözlenmesi, Suda koku değişimi: Çürük yumurta ve kükürt kokusunun duyulması, Su kimyasında değişiklik: Suyun iletkenliğinde artma, civa, helyum gibi eser element miktarında çoğalma, Dere suları: Kesilir, kurur ya da artar,

#6
Foto - İşte depremi haber veren belirtiler!

5- Böcek ve Hayvanlarda Davranış Değişiklikleri: (1 Saat İle 3 Gün Öncesi) At, eşek ve inekler: Tasmalarını koparırlar, ahırlardan dışarı çıkmak isterler, tepelere doğru koşarlar, Tavşan ve fareler: Tapıların üst katlarına kaçışırlar. Direklere tırmanırlar, yere inmek istemezler. Domuzlar: Hızla tepelere doğru koşarlar ve toprağı delicesine eşelerler. Karıncalar: Olası depremden birkaç gün önce tümü yuvalarını terk edip, ağaçlara tırmanmaya başlıyorlar. Kediler: Kutu ya da çöp bidonunun içine sığınırlar, top gibi kıvrılıp, titrerler, Köpekler: Korku dolu havlama yapar, ulumaya başlarlar. Balıklar: Yüzeye yakın yüzmeye başlarlar, göçmen yılan balıkları hemen göç eder, bazı balıklar nedensiz olarak ölür. Ördek, Kaz, Kuğu: Göle girmek istemezler, göldekilerde dışarı kaçar ve bazıları da nedensiz ölür. Yengeçler: Kum içinden dışarı çıkar ve plajları yengeçler istila eder. İpek böcekleri: Arka arkaya dizilirler, Martılar: Denizden kaçar ve çember şeklinde uçuşurlar, Büyük baş hayvanlar: Elektrostatik ve elektromanyetik etkilenme ile huzursuz olurlar, anksiyete artar, hormonal denge değişir,

#7
Foto - İşte depremi haber veren belirtiler!

6- Bitki ve Ağaçlarda Değişimler: (1 -3 Ay Öncesi) Meyve ağaçları: Erken ve çok çiçek açar ve erken meyve verirler, Ot ve ağaç dalları: Yüzeyleri kızarır ve yanar, Küstüm otu(Mimoza): Gündüzleyin ve deprem öncesi pörsür.

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