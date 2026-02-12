  • İSTANBUL
İşte bu çok ani oldu: S-400'lerden farksız hava savunma sistemi Türk askerine teslim edildi
Rus S-400 hava savunma sistemlerinden farksız olduğu yönünde değerlendirmeler yapılan HİSAR-A'nın teslimatı yapıldı.

#1
Foto - İşte bu çok ani oldu: S-400'lerden farksız hava savunma sistemi Türk askerine teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine HİSAR-A Projesi kapsamında çeşitli miktarlarda Füze Fırlatma Sistemi ve Tam Atım Füze alındığını açıkladı. Muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanan sistemler envantere girdi.

#2
Foto - İşte bu çok ani oldu: S-400'lerden farksız hava savunma sistemi Türk askerine teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - İşte bu çok ani oldu: S-400'lerden farksız hava savunma sistemi Türk askerine teslim edildi

“Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güçlü, modern ve etkin savunma kapasitesinin yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle geliştirilmesi çalışmalarına da devam edilmektedir.

#4
Foto - İşte bu çok ani oldu: S-400'lerden farksız hava savunma sistemi Türk askerine teslim edildi

Geçtiğimiz hafta içerisinde; Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca Hisar-A Projesi kapsamında çeşitli miktarlarda Füze Fırlatma Sistemi (FFS) ve Tam Atım Füze, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır.”

#5
Foto - İşte bu çok ani oldu: S-400'lerden farksız hava savunma sistemi Türk askerine teslim edildi

HİSAR hava savunma sistemi: HİSAR; askerî üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı kullanılan hava savunma füze ailesi olarak görev yapıyor.

#6
Foto - İşte bu çok ani oldu: S-400'lerden farksız hava savunma sistemi Türk askerine teslim edildi

HİSAR-A ve HİSAR-O sistemleri, aile bütünlüğü içinde modüler yapıda ve farklı platform entegrasyonlarına uyumlu şekilde tasarlandı.

#7
Foto - İşte bu çok ani oldu: S-400'lerden farksız hava savunma sistemi Türk askerine teslim edildi

SAVUNMASANAYİST

