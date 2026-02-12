  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Dost Kazakistan'dan Türkiye'ye büyük ayıp! Resmen başlıyorlar
Ömer Gülhan

Dost Kazakistan'dan Türkiye'ye büyük ayıp! Resmen başlıyorlar

Türkiye'yi işgalci olarak tanımlayan Güney Kıbrıs ile tartışmalara neden olan anlaşmalara imza atan Kazakistan'dan bir tepki toplayan hamle daha geldi.

Foto - Dost Kazakistan'dan Türkiye'ye büyük ayıp! Resmen başlıyorlar

Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Güney Kıbrıs’a Türk devletleri teşkilatı üyesi olarak ilk Büyükelçilik açan Kazakistan ile Rumlar arasında direk uçuşların da başlatılması kararı alındı.

Foto - Dost Kazakistan'dan Türkiye'ye büyük ayıp! Resmen başlıyorlar

Buna göre; Astana'dan her Salı ve Cumartesi günü haftada iki uçuş, Almatı'dan ise her Perşembe ve Pazar günü haftada iki uçuş gerçekleştirilecek.

Foto - Dost Kazakistan'dan Türkiye'ye büyük ayıp! Resmen başlıyorlar

Konu ile ilgili açıklama yapan Rum Turizm Bakan Yardımcısı Kostas Koumis, “Kazakistan'dan ülkemize direkt uçuşların başlatılması şüphesiz bir başarıdır ve bunun ülkemizin turizm sektörü için olduğu kadar zaman içinde diğer sektörler için de faydalı olacağına eminim” dedi.

Foto - Dost Kazakistan'dan Türkiye'ye büyük ayıp! Resmen başlıyorlar

Koumis, Kazakistan'ın Orta Asya'nın en büyük ekonomisi olduğunu ve Kıbrıs için sadece yeni bir turizm pazarı olmadığını belirtti.

Selanikli

Kıprıs Rum kesimi uçaklarına hava sahasını kapatırsınız..varmı o yürek .
