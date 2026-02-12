Dost Kazakistan'dan Türkiye'ye büyük ayıp! Resmen başlıyorlar
Türkiye'yi işgalci olarak tanımlayan Güney Kıbrıs ile tartışmalara neden olan anlaşmalara imza atan Kazakistan'dan bir tepki toplayan hamle daha geldi.
Türkiye'yi işgalci olarak tanımlayan Güney Kıbrıs ile tartışmalara neden olan anlaşmalara imza atan Kazakistan'dan bir tepki toplayan hamle daha geldi.
Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Güney Kıbrıs’a Türk devletleri teşkilatı üyesi olarak ilk Büyükelçilik açan Kazakistan ile Rumlar arasında direk uçuşların da başlatılması kararı alındı.
Buna göre; Astana'dan her Salı ve Cumartesi günü haftada iki uçuş, Almatı'dan ise her Perşembe ve Pazar günü haftada iki uçuş gerçekleştirilecek.
Konu ile ilgili açıklama yapan Rum Turizm Bakan Yardımcısı Kostas Koumis, “Kazakistan'dan ülkemize direkt uçuşların başlatılması şüphesiz bir başarıdır ve bunun ülkemizin turizm sektörü için olduğu kadar zaman içinde diğer sektörler için de faydalı olacağına eminim” dedi.
Koumis, Kazakistan'ın Orta Asya'nın en büyük ekonomisi olduğunu ve Kıbrıs için sadece yeni bir turizm pazarı olmadığını belirtti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23