Dost Kazakistan'dan Türkiye'ye büyük ayıp! Resmen başlıyorlar

Konu ile ilgili açıklama yapan Rum Turizm Bakan Yardımcısı Kostas Koumis, “Kazakistan'dan ülkemize direkt uçuşların başlatılması şüphesiz bir başarıdır ve bunun ülkemizin turizm sektörü için olduğu kadar zaman içinde diğer sektörler için de faydalı olacağına eminim” dedi.