Hurda araç sahibi olan vatandaşların beklediği haber geldi! Herkesi heyecan bastı, 700 bin araç için flaş karar alındı
Hurda araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Hükümet, haciz işlemi sona ermiş olmasına rağmen yediemin otoparklarında beklemeye devam eden araç ve malların tasfiye sürecini düzenleyen mevcut tebliği yürürlükten kaldırdı. Bu adım, yıllardır otoparklarda atıl durumda bulunan araçlarla ilgili yeni bir düzenlemenin önünü açtı. İşte kritik gelişmenin detayları...