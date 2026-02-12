  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Otomotiv
Yeniakit Publisher
Hurda araç sahibi olan vatandaşların beklediği haber geldi! Herkesi heyecan bastı, 700 bin araç için flaş karar alındı
Haber Merkezi

Hurda araç sahibi olan vatandaşların beklediği haber geldi! Herkesi heyecan bastı, 700 bin araç için flaş karar alındı

Hurda araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Hükümet, haciz işlemi sona ermiş olmasına rağmen yediemin otoparklarında beklemeye devam eden araç ve malların tasfiye sürecini düzenleyen mevcut tebliği yürürlükten kaldırdı. Bu adım, yıllardır otoparklarda atıl durumda bulunan araçlarla ilgili yeni bir düzenlemenin önünü açtı. İşte kritik gelişmenin detayları...

Hurda araç sahibi olan vatandaşların beklediği haber geldi! Herkesi heyecan bastı, 700 bin araç için flaş karar alındı

NTV'de yer alan habere göre, Türkiye'de haczi kalkmış ancak yedieminlerde muhafaza altında bulunan mallar hakkındaki İcra ve İflas Kanunu'nun geçici 20'nci maddesine dayanan tebliğ Resmi Gazete'de yapılan duyuruyla yürürlükten kaldırıldı.

Hurda araç sahibi olan vatandaşların beklediği haber geldi! Herkesi heyecan bastı, 700 bin araç için flaş karar alındı

İcra ve İflâs Kanunu kapsamında muhafaza işleminin dayanağı olan haciz kalkmış olup da yedieminde bulunan malların aynı kanunun geçici 20'nci maddesi uyarınca tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirliyordu.

Hurda araç sahibi olan vatandaşların beklediği haber geldi! Herkesi heyecan bastı, 700 bin araç için flaş karar alındı

Tebliğ hükümleri, 5/4/2023 tarihi itibarıyla muhafaza işleminin dayanağı olan haciz kalkmış olup da yedieminde bulunan malları kapsıyordu.

Hurda araç sahibi olan vatandaşların beklediği haber geldi! Herkesi heyecan bastı, 700 bin araç için flaş karar alındı

Yedieminlerde uzun yıllardır yatan ve çürümeye yüz tutmuş araçları ilgilendiren düzenlemeyle birlikte bu araçlara ne olacağı beklentisi de ortaya çıkmaya başladı.

Hurda araç sahibi olan vatandaşların beklediği haber geldi! Herkesi heyecan bastı, 700 bin araç için flaş karar alındı

Özel Tüketim Vergisiz araç alımı için Meclis'e sunulan hurda araç kanun teklifinin komisyonda görüşülüyor olması ve hurda araçlara ilişkin tasfiye tebliğinin yürürlükten kaldırılması heyecan yarattı.

Hurda araç sahibi olan vatandaşların beklediği haber geldi! Herkesi heyecan bastı, 700 bin araç için flaş karar alındı

Yedieminlerde yaklaşık 700 bin araç uzun yıllardır çürümeye yüz tutmuştu. Ekonomik değerini kaybeden, tekrar trafiğe çıkması için yüz binlerce lira harcanması gereken araçların tasfiyesi yapılmaya başlanmıştı.

Hurda araç sahibi olan vatandaşların beklediği haber geldi! Herkesi heyecan bastı, 700 bin araç için flaş karar alındı

Bu araçların trafiğe kazandırılacağı ve araç fiyatlarının sert düşüş yaşayacağını iddia eden uzmanlar da ortaya çıkmıştı ancak fiyatlarda değişiklik aksine yükseliş meydana gelmişti.

Hurda araç sahibi olan vatandaşların beklediği haber geldi! Herkesi heyecan bastı, 700 bin araç için flaş karar alındı

Haczi kalkmış ve yedieminde emanette bulunan mallara ilişkin bildirim, tasfiye ve satış sürecine ilişkin tebliğin yürürlükten kalkmasıyla birlikte yeni düzenlemenin gündeme gelmesi bekleniyor.

Yorumlar

Ali Akar

Haberden hiçbir şey anlamadım bu araçlar sahiplerine mi teslim edilecek Devlet bunları satıp para mı kazanacak ne olacak
