Sırbistan'ı çıldırtacak gelişme! Türkiye ile arasından su sızmayan isme çok kritik görev

Öte yandan ata diyarı olarak görülen Kosova’da gerçekleştirilen seçimlerin ardından kurulan yeni hükümette Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Fikrim Damka, Akit’e özel açıklamalarda bulundu. Kabinede Azınlıklardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak yer alan Damka, hem yeni dönemin önceliklerine hem de Kosova’daki Türk toplumunun beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni hükümetin vizyonuna dair mesajlar veren Damka, azınlık haklarının güçlendirilmesi, toplumsal uyumun artırılması ve Türkiye ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde kararlı adımlar atacaklarını ifade etti. Türkiye ve Kosova açısından bir ilki temsil eden bu görevlendirmeyle, ilk kez bir Türk siyasetçi Başbakan Yardımcılığı görevine başladı. Fikrim Damka, bu durumun başta Kosova olmak üzere ülkedeki Türk toplumu için önemli kazanımlar sağlayacağına inandığını belirterek, “Kosova’daki Türk toplumu bu süreçten en iyi şekilde faydalanacaktır. Haklarımızı en güçlü biçimde korumaya devam edeceğiz. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz çalışmaların üzerine yenilerini ekleyeceğiz. Daha güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.