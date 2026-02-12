Kavga çıkaracağınıza kulağınızı açsaydınız! Kürsü işgalcisi CHP'den evlere şenlik yemin mesajı
Kabine’de yapılan görev değişikliklerinin ardından iki bakan TBMM Genel Kurulu’nda yemin ederek resmen göreve başladı. Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç’tan devralırken; İçişleri Bakanlığı’na getirilen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise koltuğu Ali Yerlikaya’dan teslim aldı. Bakan Gürlek ve Çiftçi'nin TBMM'de yemin töreni sırasında CHP'liler provokasyona soyunarak 2 yeni bakanın yemini engellemeye çalıştı. Provokasyonun ardından CHP'den tepki toplayan bir çıkış geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Böyle bir yemin olmaz" açıklamasında bulundu.