SON DAKİKA
Gündem
Yeniakit Publisher
Kavga çıkaracağınıza kulağınızı açsaydınız! Kürsü işgalcisi CHP'den evlere şenlik yemin mesajı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kavga çıkaracağınıza kulağınızı açsaydınız! Kürsü işgalcisi CHP'den evlere şenlik yemin mesajı

Kabine’de yapılan görev değişikliklerinin ardından iki bakan TBMM Genel Kurulu’nda yemin ederek resmen göreve başladı. Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç’tan devralırken; İçişleri Bakanlığı’na getirilen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise koltuğu Ali Yerlikaya’dan teslim aldı. Bakan Gürlek ve Çiftçi'nin TBMM'de yemin töreni sırasında CHP'liler provokasyona soyunarak 2 yeni bakanın yemini engellemeye çalıştı. Provokasyonun ardından CHP'den tepki toplayan bir çıkış geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Böyle bir yemin olmaz" açıklamasında bulundu.

Foto - Kavga çıkaracağınıza kulağınızı açsaydınız! Kürsü işgalcisi CHP'den evlere şenlik yemin mesajı

Şanlıurfa miiletvekili Mahmut Tanal'ın Meclis'te başını çektiği provokasyon sonrası CHP'den akıllara zarar bir açıklama geldi.

Foto - Kavga çıkaracağınıza kulağınızı açsaydınız! Kürsü işgalcisi CHP'den evlere şenlik yemin mesajı

Murat Emir, bakanların yemin işleminin gerçekleşmediğini öne sürdü. Emir "Keşke Meclis Başkanı da buna dair birkaç şey söyleseydi; çünkü böyle bir yemin olmaz. Yeminin Anayasa'da ve İçtüzük'te yeri açıktır. Yemin duyulmamıştır, zorlamayla yapılmıştır. Genel Kurul'un mehabetine uyulmamıştır, kürsü işgal edilerek yapılmıştır ve yemin tutanaklara geçmemiştir.

Foto - Kavga çıkaracağınıza kulağınızı açsaydınız! Kürsü işgalcisi CHP'den evlere şenlik yemin mesajı

Şunu diyebilirsiniz; 'Tutanağa geçse ne olacak, geçmese ne olacak?' Kim duydu; Meclis Başkanı mı, yandaş medya mı? Kürsüyü AKP'nin işgal ettiğini görmeyen, duymayanlar o yemini nasıl duydular? Ben tutanağa bakarım, tutanakta yok. Bakın 2023'teki 7 Haziran'da hepsinde tutanağa geçmiş yeminler.

Foto - Kavga çıkaracağınıza kulağınızı açsaydınız! Kürsü işgalcisi CHP'den evlere şenlik yemin mesajı

Hatta Vedat Bilgin başta selamlama yapıyor. Sonrasında o zamanki grup başkanımız, şimdiki Genel Başkanımız Özgür Özel kalkıyor, 'Bu yemin geçersizdir' diyor. Bu nedenle Vedat Bilgin bir yemin daha etmek zorunda kalıyor. Yani Meclis ciddidir, bu işler ciddi yapılır" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah

Siz bu kafayla ancak cehennemi boylarsınız

Ferhat

Meclis ciddi bir mekan,. Bu azgın azınlık da çok ciddi hakikaten. Gayet ciddi kavga çıkarmakta pek Mahirler.
