2024-04-20 08:56:27 İstanbullu sağanak yağışa uyandı
İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.
Gayrimeşru ilişki ve evlilik dışı çocuk rezillikleriyle gündemden düşmüyordu! Uğur Dündar’a büyük şok! Bakalım şimdi ne halt edecek
Bu ayıp sana yeter de artar Fatih Erbakan! Duyanları şok eden “Mossad” rezaleti! Ha bu da sana dert olsun
İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış D-100 Karayolu ve sahil yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.
Şehrin bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde artmaya başladı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23