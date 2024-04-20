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İstanbullu sağanak yağışa uyandı

2024-04-20 08:56:27
İstanbullu sağanak yağışa uyandı

İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

#1
Foto - İstanbullu sağanak yağışa uyandı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi.

#2
Foto - İstanbullu sağanak yağışa uyandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı.

#3
Foto - İstanbullu sağanak yağışa uyandı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış D-100 Karayolu ve sahil yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

#4
Foto - İstanbullu sağanak yağışa uyandı

Şehrin bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde artmaya başladı.

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