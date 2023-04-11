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İstanbul Finans Merkezi'nin açılış tarihi belli oldu: Çinli banka merkez şubesini Türkiye'ye taşıyacak

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İstanbul Finans Merkezi'nin açılış tarihi belli oldu: Çinli banka merkez şubesini Türkiye'ye taşıyacak

2023-04-11 11:31:11
İstanbul Finans Merkezi'nin açılış tarihi belli oldu: Çinli banka merkez şubesini Türkiye'ye taşıyacak

İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) kamu banka birimlerinin yüzde 25'i taşınma işlemini tamamladı. İFM'nin mayısın ilk haftası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılması bekleniyor.

#1
Foto - İstanbul Finans Merkezi'nin açılış tarihi belli oldu: Çinli banka merkez şubesini Türkiye'ye taşıyacak

İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) açılış tarihi belli oldu. Dünyanın önde gelen finans merkezleri arasında girecek olan İFM'nin mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılması bekleniyor. Açılışa kısa süre kala üç kamun bankası taşınmaya başlarken çalışanların yüzde 25'i ise İFM'de işbaşı yaptı.

#2
Foto - İstanbul Finans Merkezi'nin açılış tarihi belli oldu: Çinli banka merkez şubesini Türkiye'ye taşıyacak

ÇİNLİ BANKA MERKEZ PEKİN ŞUBESİNİ İSTANBUL'A TAŞIYACAK Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun binası ise üç ay içinde tamamlanacak. Üç kurumda bina tamamlandıktan sonra İFM'de yerini alacak. 200 bin metrekarelik kiralanabilir alanlar için de İFM'ye talep yağıyor. Çinli ICBC Merkez Pekin Şubesi'ni İstanbul'a taşımayı planladığı, Dubai şubesinin bilançosunu Türkiye'ye taşıyacağı öğrenildi.

#3
Foto - İstanbul Finans Merkezi'nin açılış tarihi belli oldu: Çinli banka merkez şubesini Türkiye'ye taşıyacak

ZİRAAT, HALKBANK VE VAKIFBANK İFM'YE TAŞINDI Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul Finans Merkezi A.Ş.'nin yürüttüğü projede açılış öncesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 40 ve 46 katlı iki yüksek kuleden oluşan Ziraat Bankası, 34 ve 36 katlı kulelerden oluşan Halkbank, 52 kattan oluşan Vakıfbank'ın binaları tamamlandı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın 700-800 kişilik kadrosu İFM'de yerini aldı. En geç iki haftaya kadar bütün birimlerin taşınması planlanıyor. Kamu bankalarının taşınma operasyonunun 3 Mayıs'a kadar tamamlanacağı bildirildi. İFM'de çevre düzenlemeleri ve bağlantı yollarının bitirilmesi için de gece-gündüz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Emlak Konut çalışıyor.

#4
Foto - İstanbul Finans Merkezi'nin açılış tarihi belli oldu: Çinli banka merkez şubesini Türkiye'ye taşıyacak

SPK VE BDDK KULEDE YER ALACAK İFM'de yer alan 60 katlı Türkiye'nin en uzun binası olacak olan Merkez Bankası'nın kulesi ise henüz bitmedi. Birkaç ay içinde binanın tamamlanması bekleniyor. Kulede SPK ve BDDK da yer alacak. Kule, yaklaşık 300 bin metrekare inşaat alanına sahip.

#5
Foto - İstanbul Finans Merkezi'nin açılış tarihi belli oldu: Çinli banka merkez şubesini Türkiye'ye taşıyacak

DÜNYA DEVLERİ TÜRKİYE'YE GELİYOR İFM henüz resmi açılışı yapılmadan birçok uluslararası finans kuruluşunun gündemine girdi. İFM'de 200 bin metrekarelik kiralanabilir alan bulunuyor. Edinilen bilgilere göre, yerli ve yabancı finans kuruluşlarından kiralamalar için çok sayıda talep var. Çinli Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) da İFM'de yerini almaya hazırlanan bankalar arasında. ICBC'nin merkez Pekin ofisini İFM'ye taşımak istediği öğrenildi. ICBC, Körfez'in finans üssü Dubai'deki bilançosunu da İstanbul'a taşımak istediğini iletti. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin görüşe gönderdiği yönetmeliğin yayınlanmasının ardından kiralamaların hızlanması bekleniyor.

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Foto - İstanbul Finans Merkezi'nin açılış tarihi belli oldu: Çinli banka merkez şubesini Türkiye'ye taşıyacak

Yönetmelik, İFM'de yerini alacak finans kuruluşlarının başvurusunu gerçekleştirmesi, bütün koşulları sağlaması ve başvurusunun olumlu değerlendirilmesi halinde, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından verilecek katılımcı belgesinin şartlarını düzenliyor. 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu'nun uygulama yönetmeliğinin önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. 100 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK İstanbul Finans Merkezi'nde 1.4 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik konferans ve gösteri merkezi, 30 bin metrekarelik 5 yıldızlı otel ve 26 bin araç kapasiteli otopark bulunuyor. Akıllı şehir modeliyle iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak İFM, günlük 100 bine yakın çalışanı ve ziyaretçileri sağlıklı, konforlu, çevreye ve sosyal hayata değer katan bir ortamda ağırlamayı hedefliyor. Son teknolojiyle donatılan ve ustalıkla tasarlanan 21 ofis binası, tüm yönetim sistemlerini tek bir çatı altında toplayarak dünya standartlarının üzerinde ve akıllı şehir modeliyle hayata geçiriliyor. 5 yıldızlı toplantı odaları ve dünyaca ünlü lüks restoranların yer aldığı üst düzey alışveriş merkezi ile yurt içi ve yurt dışından tüm çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanıyor.

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