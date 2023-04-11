İstanbul Finans Merkezi'nin açılış tarihi belli oldu: Çinli banka merkez şubesini Türkiye'ye taşıyacak

Yönetmelik, İFM'de yerini alacak finans kuruluşlarının başvurusunu gerçekleştirmesi, bütün koşulları sağlaması ve başvurusunun olumlu değerlendirilmesi halinde, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından verilecek katılımcı belgesinin şartlarını düzenliyor. 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu'nun uygulama yönetmeliğinin önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. 100 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK İstanbul Finans Merkezi'nde 1.4 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik konferans ve gösteri merkezi, 30 bin metrekarelik 5 yıldızlı otel ve 26 bin araç kapasiteli otopark bulunuyor. Akıllı şehir modeliyle iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak İFM, günlük 100 bine yakın çalışanı ve ziyaretçileri sağlıklı, konforlu, çevreye ve sosyal hayata değer katan bir ortamda ağırlamayı hedefliyor. Son teknolojiyle donatılan ve ustalıkla tasarlanan 21 ofis binası, tüm yönetim sistemlerini tek bir çatı altında toplayarak dünya standartlarının üzerinde ve akıllı şehir modeliyle hayata geçiriliyor. 5 yıldızlı toplantı odaları ve dünyaca ünlü lüks restoranların yer aldığı üst düzey alışveriş merkezi ile yurt içi ve yurt dışından tüm çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanıyor.