  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kimse gözlerine inanamadı! Burası Alaska değil Yozgat O sorunlar çocuklarda artıyor! Ekranla büyüyen çocukları bekleyen büyük tehlike, ilgi artıyor Türkiye'yi bekleyen Almanya tehlikesi! Hassasiyet göstermeye başladılar O gölde hayat durdu! Balıkçılar avlanmayı bıraktı, kuşlar kıyıya indi Fransız Yüksek Mahkemesi’nden Rum yönetimine darbe! Skandal çağrı Şok edici açıklama geldi: Discombobulator isimli gizli silahı kullandık daha fazla konuşmam yasak Hızlı kilo kaybı neden oluyor? Neler risk? Hızlı kilo vermek için neler lazım?
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Fransız Yüksek Mahkemesi’nden Rum yönetimine darbe! Skandal çağrı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fransız Yüksek Mahkemesi’nden Rum yönetimine darbe! Skandal çağrı

Fransız Yüksek Mahkemesi nihai karar konusunda net bir tavırda bulunurken, Rumlar ise mahkemeyi kararı gözden geçirmesi konusunda açıklamada bulunmaya çağırdı.

1
#1
Foto - Fransız Yüksek Mahkemesi’nden Rum yönetimine darbe! Skandal çağrı

Fransız Yüksek Mahkemesi’nin Rum yönetiminin KKTC vatandaşı İranlı Bahdat Cafari aleyhine Avrupa Tutuklama Emri başvurusunun reddiyle ilgili nihai karar verdi. Rum yönetiminin Fransız Yüksek Mahkemesi’nin, ‘stratejik ilişkiler’ söylemini de boşa çıkardığı bu nihai kararı hakkında herhangi bir açıklama, izahat veya değerlendirme yapmadığı haber verildi.

#2
Foto - Fransız Yüksek Mahkemesi’nden Rum yönetimine darbe! Skandal çağrı

Alithia haberi “Gaspla İlgili Stratejiye Nihai Darbe… Fransız Yüksek Mahkemesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Temyiz Başvurusunu Reddetti…. ‘Stratejik İlişkiler’ Söylemi de Boşa Çıktı” başlığıyla manşete çekti.

#3
Foto - Fransız Yüksek Mahkemesi’nden Rum yönetimine darbe! Skandal çağrı

Gazete, Fransız mahkemesinin temyiz başvurusu hakkındaki hukuki, siyasi ve kurumsal etkileri olan emsal nitelikli kararının Güney Kıbrıs’ın KKTC’deki eski Rum mallarının alım-satımı konusundaki “stratejisini” de doğrudan sınadığına dikkati çekti.

#4
Foto - Fransız Yüksek Mahkemesi’nden Rum yönetimine darbe! Skandal çağrı

Habere göre, Fransa’da bu konu artık kesin ve yanlış anlamaya olanak tanımayacak şekilde kapanıyor. Avrupa Tutuklama Emri, uygulanabilir addedilmedi, Rum yönetiminin ilgili dosyası, “suçların delillendirilmesi" açısından yetersiz ve Katılım Protokolünün 10’uncu maddesi uyarınca Avrupa müktesebatının KKTC’de erteleniyor olması net bir hukuki engel görüldü. Haberde, Aix-en-Provence Temyiz Mahkemesi kararının habercisi kararın artık, AB üyesi devlet yüksek mahkemesinin kararının temyiz kararı niteliği kazandığı ve bu nedenle sadece tek bir konuyla alakalı olmadığı (artık emsal olduğu) vurgulandı. KKTC’nin bu karar üzerine kutlama yaptığını yazan gazete, Dışişleri Bakanlığı açıklamasından da alıntılar yaparak “diğer bir deyişle, Lefkoşa’nın cezai inisiyatifi kendisi aleyhine siyasi argümana dönüştü. Artık öteki tarafın argümanlarına, AB’nin ve KKTC’nin hukuki çerçevesine atıf yapan yüksek mahkeme düzeyinde yargı kararı eşlik ediyor” ifadesine yer verdi.

#5
Foto - Fransız Yüksek Mahkemesi’nden Rum yönetimine darbe! Skandal çağrı

Gazete, Rum yönetiminin bu gelişme karşısında siyasi bir görüş ortaya koymadığına, KKTC tarafından uluslararası alanda değerlendirilmeye başlanan bir nihai kararın etkileri hakkında Rum kamuoyuna izahatta bulunmadığına dikkat çekti. Bu durumun Rum yönetiminin “çaresizliğini ve gerçekte söylemi zemin kaybederken bile imajını ve güya uluslararası yükselişini koruma çabasına verdiğinin göstergesi olduğu” yorumunu yaptı. Haberde meselenin, Rum yönetiminin cezai eylemde bulunması gerekip gerekmediği değil, Fransız Yüksek Mahkemesi’nin bir nihai kararından sonra, stratejisini siyasi ve hukuki açıdan gözden geçirip geçirmemesi olduğu belirtilerek şunları yazdı: “Çünkü her benzer davaya Fransız emsali eşlik edecek. Ve her başarısızlık siyasi olmayacak. Bir devletin gücü söylemleri ve atıf yaptığı müttefikleriyle değil stratejisi sınandığında ve başarısız olduğu zaman uyumlanma kabiliyetiyle ölçülür. Bu sınamada da hükümet cevap vermek zorundadır.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yılmaz Özdil'den kendi mahallesine 'hançer' gibi sözler! Özgür Özel’in kirli sicilini bir bir ifşa etti: Bu neyin vebali!
Gündem

Yılmaz Özdil'den kendi mahallesine 'hançer' gibi sözler! Özgür Özel’in kirli sicilini bir bir ifşa etti: Bu neyin vebali!

CHP içinde kazan kaynamaya devam ederken, sol mahallenin en keskin kalemlerinden Yılmaz Özdil, Özgür Özel yönetimine yönelik zehir zemberek ..
Hakan Fidan: Suriye'de ateşkes uzayabilir
Dünya

Hakan Fidan: Suriye'de ateşkes uzayabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de DEAŞ mensuplarının Irak'a nakledildiğini duyurdu. Bakan Fidan, bu nakil süreci nedeniyle Suriye'de a..
Hakan Fidan o kalemi neden reddetti! Davos’taki kalemin sırı çözüldü
Gündem

Hakan Fidan o kalemi neden reddetti! Davos’taki kalemin sırı çözüldü

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen 56. Dünya Ekonomik Forumu’na, Türkiye’yi temsilen katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın vakur dur..
Hani kadın istihdamı nerede: Derin bir skandal sonucu mudur?
Gündem

Hani kadın istihdamı nerede: Derin bir skandal sonucu mudur?

Mütedeyyin insanların yoğun olarak yaşadığı Başakşehir'de, hastane yönetimine sızan birkaç densizin işi midir, yoksa çok daha derin bir skan..
Balıkesir'de deprem! İstanbul ve çevresinde hissedildi
Gündem

Balıkesir'de deprem! İstanbul ve çevresinde hissedildi

Balıkesir'de meydana gelen deprem İstanbul ve çevresinde hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Balıke..
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Aldığı haberle sarsıldı: Allah’a havale ediyorum
Medya

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Aldığı haberle sarsıldı: Allah’a havale ediyorum

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında test sonucu pozitif çıkan Doğukan Güngör, 'Kızılcık Şerbeti' adlı diziden kovuldu. Kap..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23