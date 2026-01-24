Fransız Yüksek Mahkemesi’nden Rum yönetimine darbe! Skandal çağrı

Gazete, Rum yönetiminin bu gelişme karşısında siyasi bir görüş ortaya koymadığına, KKTC tarafından uluslararası alanda değerlendirilmeye başlanan bir nihai kararın etkileri hakkında Rum kamuoyuna izahatta bulunmadığına dikkat çekti. Bu durumun Rum yönetiminin “çaresizliğini ve gerçekte söylemi zemin kaybederken bile imajını ve güya uluslararası yükselişini koruma çabasına verdiğinin göstergesi olduğu” yorumunu yaptı. Haberde meselenin, Rum yönetiminin cezai eylemde bulunması gerekip gerekmediği değil, Fransız Yüksek Mahkemesi’nin bir nihai kararından sonra, stratejisini siyasi ve hukuki açıdan gözden geçirip geçirmemesi olduğu belirtilerek şunları yazdı: “Çünkü her benzer davaya Fransız emsali eşlik edecek. Ve her başarısızlık siyasi olmayacak. Bir devletin gücü söylemleri ve atıf yaptığı müttefikleriyle değil stratejisi sınandığında ve başarısız olduğu zaman uyumlanma kabiliyetiyle ölçülür. Bu sınamada da hükümet cevap vermek zorundadır.”