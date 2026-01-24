  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Şok edici açıklama geldi: Discombobulator isimli gizli silahı kullandık daha fazla konuşmam yasak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şok edici açıklama geldi: Discombobulator isimli gizli silahı kullandık daha fazla konuşmam yasak

Dünyayı sarsan iddiaların gerçek olduğu ortaya çıktı. Yapılan itirafta "discombobulator" (karıştırıcı) isimli gizli silahın kullanıldığı bildirildi.

#1
Foto - Şok edici açıklama geldi: Discombobulator isimli gizli silahı kullandık daha fazla konuşmam yasak

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya düzenlenen saldırıda "discombobulator" (karıştırıcı) adını verdiği yeni silahın önemli bir rolü olduğunu belirtti.

#2
Foto - Şok edici açıklama geldi: Discombobulator isimli gizli silahı kullandık daha fazla konuşmam yasak

New York Post gazetesine verdiği mülakatta Trump, Venezuela'ya yönelik saldırıda "discombobulator" adını verdiği yeni silahın kullanıldığını söyleyerek, bu silahın "karşı tarafın ekipmanlarının çalışmamasını sağladığını" ifade etti.

#3
Foto - Şok edici açıklama geldi: Discombobulator isimli gizli silahı kullandık daha fazla konuşmam yasak

Trump, bu silah hakkında konuşmasının yasak olduğunun altını çizerek "Rus ve Çin yapımı roketleri vardı ama hiçbiri fırlatılamadı. Biz geldik, onlar düğmelere bastılar ama hiçbir şey çalışmadı." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Şok edici açıklama geldi: Discombobulator isimli gizli silahı kullandık daha fazla konuşmam yasak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından alıntılanan bir sosyal medya paylaşımında, Venezuelalı bir güvenlik görevlisinin saldırıya ilişkin yaşananları anlattığı öne sürülmüştü.

#5
Foto - Şok edici açıklama geldi: Discombobulator isimli gizli silahı kullandık daha fazla konuşmam yasak

"Tüm radar sistemlerinin aniden kapandığını" ileri süren ismi verilmeyen güvenlik görevlisi, "çok yoğun ses dalgasına benzer bir şey" algıladığını ve "kafası patlayacakmış gibi hissettiğini" iddia etmişti.

